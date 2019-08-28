Нещеплених дітей пустять в школи та садки Києва, але не всіх – КМДА

В Києві не будуть забороняти невакцинованим дітям відвідувати заклади освіти.

Про це 28 серпня на прес-брифінгу про підготовку столичних освітніх закладів до нового навчального року заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

"Заборонити дітям відвідувати заклади освіти ми не можемо", – сказав він.

У свою чергу Директор департаменту освіти та науки КМДА Олена Фідонян зазначила, що приймати нових дітей, які не мають щеплень ніхто не буде.

"Тих, хто вже зараховані, відраховувати ми не маємо права, адже відрахування дитини відбувається лише за власною заявою батьків. Немає заяви – ми не можемо відрахувати дитину",– заявила вона.

Згідно зі статею 15 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб", дітям, які не отримали щеплень за Національним календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється.

Про це 14 серпня під час пресконференції нагадали Уляна Супрун та Лілія Гриневич.

Це нагадування викликало обурення серед батьків та вчителів, які називали цей закон дискримінаційним.

Чиновник зазначив, що в разі низького рівня вакцинації та погіршення статистичних даних про наявність захворювань, влада Києва буде змушена обмежувати доступ невакцинованих дітей до закладів освіти та забезпечувати їх правом на дистанційну освіту.

Водночас він наголосив, що влада міста спільно з медиками повинна працювати над тим, щоб вакцинація дітей відбувалася на належному рівні.

У зв'язку з чим профільна комісія КМДА ухвалила рішення доручити департаментам освіти й медицини інформувати киян про необхідність вакцинації.

Крім того, Мондриївський зазначив, що заклади освіти не мають права та можливості перевіряти вірогідність довідок про вакцинацію дітей, які надають батьки.

Нагадаємо, що 17 квітня 2019 року Верховний Суд України вирішив, що невакцинована дитина не може відвідувати дитячий садок і це не є порушенням її прав.

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