Інфекції – відповідальність чиновників: Гриневич про нещеплених дітей в школах та садках

Чиновники та директори шкіл, які пускають до школи нещеплених дітей, беруть на себе відповідальність за можливі спалахи інфекцій.

Про це виданню Інтерфакс заявила колишня очільниця Міністерства освіти й науки України (МОН) Лілія Гриневич.

Лілія Гриневич очолювала МОН три роки

"Кожний чиновник та директор школи, коли приймає нещеплену дитину і знає про це, повинен враховувати те, що бере на себе відповідальність.

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У разі спалаху захворювання це буде порушення, яке реалізував саме він", – каже Гриневич в ексклюзивному інтерв'ю.

При цьому вона додає, що випадки, коли батьки відмовляються і від індивідуальної форми навчання, і від щеплень, варто розглядати окремо, бо не існує універсальних рішень для всіх проблем.

Але, за думкою колишньої урядовиці, зараз не той час, коли можна виправдати відмову від щеплення.

"Зараз МОЗ заявляє про наявність якісних вакцин зі збереженням всіх умов зберігання", – зазначає вона.

Нагадаємо, що Київська міська державна адміністрація заявила, що не може не пускати нещеплених дітей до шкіл та садків.

Хоча з 2000 року в Україні діє стаття 15 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб", яка передбачає: дітям, які не отримали щеплень за Національним календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється.

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