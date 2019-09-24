Заступник міністра МОЗ хоче звільнення очільниці директорату медпослуг "через розбіжності в поглядах". Аудіо

Новопризначений заступник Міністра охорони здоров’я Михайло Загрійчук запропонував написати заяву на звільнення гендиректору Директорату медичних послуг Оксані Сухоруковій.

Причина - "розбіжність у поглядах".

Підтвердження цієї інформації є на аудіозаписі зустрічі заступника міністра з працівниками директоратів МОЗ, яку УП передали джерела.

Оксана Сухорукова

Вона йому відмовила. Тоді він закликав працівників на зустріч.

"Мені було запропоновано піти. Тому що є різне бачення - того, як я бачу реформу і того, як її бачить нове керівництво. Або я погоджуюсь, або шукають інші причини, щоб я пішла. Це перше зауваження. І друге - ще є інші генеральні директори, які не влаштовують керівництво МОЗ", – каже на зустрічі Оксана Сухорукова.

Михайло Загрійчук слова Сухорукової підтвердив:

"Все, що сказала Оксана – дійсно так. [...] Я сказав, в нас є повні розбіжності в поглядах в принципі. Стосовно Оксани і це рівень Міністра, буде міністр вони будуть мати з нею співбесіду.

Да, дійсно, я запропонував Оксані сьогодні, вона відмовилась, має повне право. Але вона сказала, що зі мною підуть люди. Тому я вас зібрав сказати, ми просимо вас всіх залишитись і бачимо кожного з вас тут і не приймайте рішень і так далі. Залишайтесь і будемо всі працювати. Структура не змінюється, але я відреагував на те, що мені сказала Оксана". Він також додав: "Я хочу, щоб людина на посаді Директора (директорату - УП) повністю відповідала моєму баченню і баченню команди".

Ось як пояснила причини сама Сухорукова:

"У нас вийшло непорозуміння стосовно ролі МОЗ, стосовно ролі НСЗУ, ролі ДОЗів і всього іншого (керівництво МОЗ хоче звільняти та призначати керівників Департаментів охорони здоров'я при ОДА, що протирічить законодавству та реформі децентралізації - УП), і взагалі всієї реформи децентралізації.

Крім того, непорозуміння стосовно роботи структурних підрозділів в МОЗ - стосовно того, що Директорати і Департаменти мають виступати як одна структура, що розподілення на формування та реалізацію політики це неправильно".