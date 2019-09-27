Скандал у МОЗ: міністр уникає зустрічі з держслужбовцями, які виступили проти дій нової команди

Новопризначена Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька досі уникає зустрічі з державними службовцями, які виступили проти дій нового політичного керівництва відомства.

Цю інформацію Українській правді підтвердила гендиректор Директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ Ірина Литовченко.

"Вчора (26.09 – УП) до мене в коментарі увірвався Раімов (радник міністра з питань комунікацій – УП) і почав розповідати, що зустріч обов’язково буде сьогодні зранку. Зараз вже обід, а з нами досі ніхто не контактував.

Ми знаємо, що міністр за кілька годин поїде з міністерства на зустрічі, і знову нічого сьогодні не відбудеться. На жаль, вони постійно обманюють".

Хоча Зоряна Скалецька у своєму Facebook публічно обіцяла, що зустріч буде невідкладно одразу після її повернення в Україну.

"Ми чекали вчора до 3 години дня, до нас ніхто не дзвонив, не збирав. Тоді ми самі написали і запропонували міністру зустріч.

У мене під вікнами стоїть її службова машина. Через півгодини після нашого запрошення вона вибігла з будівлі, сіла в машину і поїхала.

Коли ми пішли до залу на 5 годину, побачили, що вони ще додумалися десь ключ заховати від цієї зали, щоб ми не могли зайти всередину", – каже Литовченко. Вона надала відео, як машина міністра виїжджає з МОЗ.

Радник міністра Дмитро Раімов пообіцяв, що велика зустріч відбудеться "найближчим часом" (примітка УП: Дмитро не є посадовою особою, тому його коментарі не можуть розглядатися як офіційна позиція міністерства):

"Політична команда міністерства здивована тим, що співробітники, які за законом про державну службу, не мають бути політиками, а мають бути професіоналами, розпочали політичну війну проти міністра.

Запрошення на зустріч міністр не отримувала, їй ніхто не телефонував, не заходив з пропозицією зустрітись.

Наші колеги вирішили зробити політичний крок і покликати міністра через соціальну мережу.

Наразі міністр вивчає результати роботи департаментів, їх звіти, розпочато великий аудит. Найближчим часом буде великий діалог із усіма сторонами конфлікту: і паном заступником, і нашими колегами з директоратів.

Зустріч буде в позаробочий час, так як платники податків не повинні оплачувати час на залагодження особистих чвар. Позиція міністра і команди, впевнені, що в директорах її поділяють - менше політики, більше роботи на продовження реформ".