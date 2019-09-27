Не я цю війну почала, але я її завершу: міністр про скандал у МОЗ

Новопризначена міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька майже три дні мовчала щодо конфлікту в МОЗ і нарешті вийшла з заявою.

"Не я цю війну почала, але я її завершу.

Зустріч з колективом буде. Так само, як і в перший день моєї роботи, коли я зібрала всіх і спитала про нагальні завдання, що скорше необхідно. Спілкуюсь з усіма, дослухаюсь, працюємо спільно".

Реклама:

Міністерка стверджує, що в МОЗ "буде проводиться" аудит. І за його результатами "найкращі, найефективніші працівники залишаться працювати на державу і український народ. Хто за картинками ховає неефективність і бездіяльність – на вихід".

Вона також стверджує, що їй незрозуміло, чому "чиновники тиснуть політичними засобами":

"У цьому мене підтримав прем'єр-міністр".

Ситуацію в МОЗ міністерка називає "внутрішньою сваркою" між одним із її заступників та частиною колективу відомства.

І переконує, що це не впливає на те, щоб "швидка доїхала до пацієнта вчасно, були ліки, готувались закони. Ми всі працюємо, громадянам немає про що турбуватись.

Дивно, правда, що я дізнаюсь про проблеми через Facebook (до речі як і про запрошення на зустріч із колективом), а не під час робочих нарад чи особистого повідомлення.

Реклама:

Дивно, що я дізнаюсь про проблеми через Facebook, коли знаходжусь у відрядженні в США".

Вона також запевнила, що несе "персональну відповідальність перед народом України, президентом, парламентом і урядом".

Цікаво, що заява на офіційній Facebook-сторінці міністра з'явилась за кілька годин після того, як очільниця директорату стратегічного планування та євроінтеграції розповіла УП, що Зоряна Скалецька досі уникає зустрічі з державними службовцями, які виступили проти дій нового політичного керівництва відомства:

"Вчора (26.09 – УП) до мене в коментарі увірвався Раімов (радник міністра з питань комунікацій – УП) і почав розповідати, що зустріч обов’язково буде сьогодні зранку. Зараз вже обід, а з нами досі ніхто не контактував.

Ми знаємо, що міністр за кілька годин поїде з міністерства на зустрічі, і знову нічого сьогодні не відбудеться. На жаль, вони постійно обманюють".