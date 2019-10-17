Дмитро Раімов більше не буде радником очільниці МОЗ

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17 жовтня 2019

Команда Дмитра Раімова, який наразі є радником з комунікацій очільниці Міністерства охорони здоров’я Зоряни Скалецької, піде з міністерства в кінці жовтня.

Про це повідомив Дмитро Раімов на своїй сторінці у Фейсбук.

Зліва - Олександр Квіташвілі, ексочільник МОЗ, в центрі - міністерка МОЗ,
справа - Дмитро Раімов, радник з комунікацій міністерки МОЗ.
Фото із Фейсбук-сторінки Дмитра Раімова

"Ми ще залишимося розумними головами в міністерстві і комітеті, але всю поточну роботу з пресою, лікарями, мережами, депутатами, урядом, офісом гаранта і багато іншого будуть робити вже інші.

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Частину на зміну готуємо ми, частину шукаємо, можливо в подарунок залишу когось із команди", заявив радник.

За його словами, команда з роботою впоралася.

Михайло Радуцький, радник президента Володимира Зеленського з медичних питань і голова парламентського комітету з питань здоров’я нації в інтерв’ю Українській правді розповідав, що, на його думку, з комунікаціями в міністерстві не все гаразд:

"Мало того, Раімов зараз мене чує (Дмитро Раімов, радник нинішньої очільниці МОЗ Зоряни Скалецької – УП), я вважаю, що комунікативно нинішня команда теж вже програє і я це бачу".

За словами Радуцького, МОЗ зараз перебуває під активним тиском громадськості і має вивчити уроки Супрун, як не втратити комунікацію з громадськістю, з професійною спільнотою, з урядом, з парламентом, з усіма профільними громадськими об’єднаннями. 

І це, стверджував Радуцький, першочергове завдання Раімова.

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Українська правда неодноразово намагалася контактувати з МОЗ, щоб отримати коментарі щодо конфлікту між новим політичним керівництвом, а також домовитися щодо інтерв’ю з міністеркою Зоряною Скалецькою ще від початку її призначення.  

Домовитися про інтерв'ю з очільницею вдалося лише на 17 жовтня.

Деталі комунікації можна побачити у скрінах переписки журналістки УП та радника. 

 
 
 

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