Що не так зі збереженням вакцин в Україні – пояснює заступник міністра МОЗ і ЦГЗ

Одна з причин недовіри українців до вакцинації – виникнення наслідків чи побічних дій через щеплення, причиною яких є неправильне збереження і транспортування.

Про це на комітеті з питань здоров’я нації сказав заступник міністра охорони здоров’я Андрій Семиволос.

"Була велика кількість пропрацювань за останні роки і щодо календаря щеплень і так далі. Найбільшою проблемою ми вважаємо недовіру населення до вакцинації, яка формувалася багато років.

Одна з причин – це виникнення якихось наслідків чи побічних дій, причиною яких є невідповідне збереження та транспортування вакцин тих чи інших.

Ми підтримуємо, що потрібно провести аудит всієї системи постачання, зберігання, потрібно розробляти та удосконалювати законодавчі акти, які можуть це регулювати", – сказав Семиволос.

Він додав, що є величезна проблема, коли "на відміну від інших країн Європи, в нас відсутня презумція згоди на вакцинацію".

Керівник Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта підтвердив, що є проблеми зі збереженням вакцин:

"Під час проведення оцінки у 2018 році нами встановлено, що більшість холодильників, які є, зношені, непридатні, становлять реальний ризик впливу на вакцини небезпечних для них температур.

Найстаріший холодильник виявлений в Закарпатській області, 1967 року випуску. Через це нам необхідна дуже хороша програма щодо відновлення можливості збереження цих холодильників".

За словами Курпіти, потужності холодового ланцюга на субнаціональному та національному рівні будуть недостатні для розміщення там нових вакцин, якщо Україна прийме рішення про запровадження вакцини проти вірусу папіломи людини, пневмококової або ротовірусної вакцини.

Він додав, що працівники Центру громадського здоров’я почали відновлювати команду з імунізації, зараз там 5 людей. Але цього недостатньо. Планують створити такі команди в кожній області.