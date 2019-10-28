Це не коштовності: активісти під ВР вимагають знизити ціни на ліки

"Ліки не діаманти!", "Зробіть ліки дешевшими!".

З такими гаслами пацієнтські організації вийшли на акцію "Ліки – не коштовності" під Верховну Раду та вимагають від депутатів знизити ціни на ліки.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

"Ми – пацієнтська спільнота, принесли до Верховної Ради "коштовні" таблетки. Цим ми хочемо звернути увагу, що ціни на ліки у нас в Україні завищені.

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Ми будемо дарувати народним обранцям отакі "коштовності" і просити їх зробити так, щоб ціни на ліки в українських аптеках стали дешевші", – розповідає представниця Пацієнтів.

За її словами, для цього потрібно проголосувати за законопроект №2089, який вводить паралельний імпорт для лікарських засобів.

"Нещодавно Верховна Рада проголосувала за проект закону №1230, який започатковує в Україні паралельний імопрт для ряду товарів.

Це означає, що гаджети, побутова техніка, одяг, косметика та ряд інших товарів стануть імпортними та дешевшими. Але ліків серед них немає", – розповідає предстаниця Пацієнтів.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Активісти принесли звернення до депутатів із закликом внести законопроект в порядок денний сесії Верховної Ради та якнайшвидше його розглянути.

Пацієнтські організації кажуть, що проаналізували ціни на ліки в українських аптеках і в аптеках сусідніх європейстких держав і помітили, що в середньому в Україні ціни на ті ж ліки вдвічі або втричі дорожчі.

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За їх словами, механізм паралельного імпорту для ліків уже 20 років працює у країнах Європейського Союзу. Це дало змогу знизити ціни на ліки на 20% в ЄС.

В Грузії ціни на ряд препаратів знизились приблизно на 30%.

Також активісти принесли коробки із надписами, де було вказано, що препарат "Кселода" для онкохворих у Польщі коштує 3600 гривень. В Україні - 6500.

"Тому для України механізм паралельного імпорту зараз надзвичайно актуальний.

Наразі можна ввести такий механізм для ліків, проголосувавши зміни до закону "Про лікарські засоби". Ці зміни вже напрацьовані в законопроекті №2089", - стверджує представниця Пацієнтів.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Також активісти стверджують, що завдяки законопроекту вдасться подолати монополію на ліки.

"Монополія – це єдине, що тримає ціни на ліки. В законопроекті №2089 є норма, яка забере реєстрацію препаратів за вторинними патентами. Це маркетинговий хід фармкампаній, які реєструють препарат за вторинним патентом.

Це не про інноваційність препарату чи його новизну, а про форму колір таблетки. Наприклад, є препарат, який вже 27 років на світовому ринку і 10 років в нашій країні. Ціна на нього не падає.

Це лопінавір/ритонавір компанії "Еббві Інк", – розповідає Сергій Дмитрієв, директор політики і адвокації благодійної організації "100% життя".

Якщо приймуть законопроект 2089, держава може закономити мільярди гривень і забезпечити лікуванням сотні тисяч людей, стверджує активіст.

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