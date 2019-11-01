Cкалецька звільнила всіх своїх радників

Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька підписала наказ про звільнення своїх радників.

Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.

Проте на сайті МОЗ наказ поки неопублікований.

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Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька

"В моїй системі цінностей радник – це людина, яка повинна радити й допомагати, ефективно комунікувати з командою, доводити і узгоджувати свою позицію в конструктивній дискусії, і посилювати спроможність міністерства.

На жаль, як я вже зрозуміла, так історично склалось, що більшість радників в міністерстві мали якийсь особливий мандат. І при цьому ніякої відповідальності", – написала вона.

Про намір звільнити радників вона розповіла також в інтерв'ю BBC News Україна.

Цю заяву вона озвучила після питання про те, чому, поки у МОЗ закликають вакцинуватися від дифтерії, радниця міністра Ольга Голубовська поширює у Facebook інформацію щодо того, що вакцина від дифтерії, закуплена за державний кошт, неякісна і що там мало дифтерійного компоненту і немає досліджень її безпечності.

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Скалецька стверджує, що не всі представники галузі охорони здоров'я розуміють, яке значення мають їхні слова, і як їх сприймають у суспільстві і додала, що важливо, щоб у МОЗ був єдиний комунікаційний меседж.

Нагадаємо також, що Ольга Голубовська задекларувала гонорар від фармкомпанії, чий препарат хотіла включити в закупівлі.

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