Православна церква України підтримала щеплення

Православна церква України (ПЦУ) вважає, що щеплення населення допомагає сформувати колективний імунітет, уникаючи масових смертей, як це було у давні часи.

Про це йдеться на її офіційній сторінці у Facebook.

"Приходячи у цей світ, людина не лише отримує всі можливості для зростання та пізнання, але також стає носієм покладеної на неї Богом відповідальності.

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Ми можемо скористатися безліччю технологічних надбань сучасності та досвідом попередніх поколінь. Проте, яким би складним і глобально розвиненим не здавався світ, ми маємо пам’ятати, що він може бути й надзвичайно вразливим.

Яскравий приклад – епідемії інфекційних хвороб, які починаються з мікроскопічного, невидимого для ока людини збудника, але здатні призвести до катастрофічних наслідків.

На сучасному рівні розвитку медицини є дієвий спосіб захиститися від інфекцій – це вакцинація.

Тож не варто нехтувати працею багатьох поколінь лікарів, які досліджували небезпечні для здоров’я людини мікроорганізми та створили вакцини, які забезпечують імунітет проти цих збудників", – йдеться у пості.

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Також ПЦУ нагадує, що вакцинуватися можна лише сертифікованими препаратами. Кожен пацієнт має право перевірити строк придатності та якість вакцини перед щепленням та отримати від лікаря відповідні інструкції та застереження.

Інструкції до вакцин українською мовою мають бути у кожному кабінеті щеплень, а відповідальність за це несуть керівники медичних установ.

"Просімо ж у Господа заступництва від тяжких хвороб, проте пам’ятаймо, що відповідальність за уникнення епідемій лежить і на кожному з нас", – підсумовує церква.

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