Фінансування програми "Доступні ліки" збільшать удвічі – Скалецька

Фінансування програми "Доступні ліки" збільшать вдвічі. Також до програми з 1 квітня 2020 року додадуть більше інсулінів.

Про це заявила очільниця Міністерства охорони здоров’я Зоряна Скалецька під час пресконференції у Житомирі 22 листопада.

"Розшириться програма "Доступні ліки". Фінансування збільшиться вдвічі, а також з першого квітня додані інсуліни. У регіонах є нестача коштів для закупівлі інсуліну. Наступного року цієї проблеми не буде. Ми її вирішуємо включенням до програми "Доступні ліки", – повідомила Скалецька.

Зоряна Скалецька

Як отримати "Доступні ліки", читайте тут.

Зараз пацієнти з діабетом ІІ типу (інсулінонезалежним) отримують ліки за програмою "Доступні ліки", а з діабетом І типу (інсулінозалежним) за програмою реімбурсації інсуліну, повідомляють у МОЗ.

"Держава за рік покриває більшу частину потреби в інсулінах з державного бюджету, решту мають профінансувати органи місцевого самоврядування. У тих областях, в яких місцева влада виконує свою частину зобов'язань, програма працює безперебійно і всі пацієнти вчасно отримують потрібні ліки.

Переважна більшість проблем з нібито відсутністю інсулінів сьогодні виникають саме через невідшкодування місцевою владою аптекам вартості потрібних пацієнтам препаратів", – йдеться у повідомленні.

Сьогоднішня редакція Реєстру лікарських засобів від 15 серпня 2019 року містить 254 препарати, що підлягають реімбурсації, тобто відшкодуванню (повному, або частковому) для населення:

195 препаратів для лікування серцево-судинних захворювань;

45 препаратів для лікування діабету другого типу;

14 препаратів для лікування бронхіальної астми.

З них 78 є безоплатними для пацієнтів, інші – з невеликою доплатою.

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