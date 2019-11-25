Голова Нацслужби здоров'я звільняється з посади

Голова Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Олег Петренко звільняється з посади.

Про це він повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Основною причиною свого звільнення він називає фундаментально різні цінності з командою, яка зараз працює над трансформацією охорони здоров'я.

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Олег Петренко

"Це заважає і мені, і їм. Відсутність однакового розуміння мети, складності процесів, спільної відповідальності, та постійний пошук простих рішень у складних питаннях не допомагає знаходити спільну мову і постійно стає каменем спотикання", – каже він.

Петренко стверджує, що трансформацію системи не зупинити.

"Зміни проросли на місцях і запустили процеси та очікування на усіх рівнях системи", – наголошує Петренко.

Він каже, що НСЗУ повинна стати єдиним національним стратегічним закупівельником медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій. З однаковими для всіх правилами та прозорим розподілом коштів.

"Чим точно не повинна бути НСЗУ – це бухгалтерією при МОЗі", – підсумовує він.

Довідка: Реклама: НСЗУ – це орган, який створили у рамках медреформи у 2017 році. Він контролює всі виплати в сфері охорони здоров`я, обирає лікарні, які отримуватимуть гроші від держави, та контролює розподіл більш як 100 мільярдів гривень щороку на оплату послуг пацієнтів.

Нагадаємо, що Олега Петренко обрали головою НСЗУ за відкритим конкурсом.

До цього він був заступником гендиректора приватної клініки ISIDA.

Також він мав досвід менеджменту найбільших приватних клінік Києва.

Перед роботою в ISIDI Петренко був першим заступником гендиректора клініки "Оберіг". У 2005-2006 роках був радником міністра охорони здоров'я.

Він був одним з 12 експертів, які розробляли концепцію реформування системи охорони здоров'я, яка лягла в основу ухваленого Верховною Радою закону.

Петренка обрали з-поміж 14 кандидатів.