Запуск системи трансплантації хочуть перенести на рік

Запуск державної інформаціної системи трансплантації можуть відтермінувати до 1 січня 2021 року.

Це передбачає проєкт "Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині" №2457.

Його 4 грудня Верховна Рада прийняла у першому читанні.

Реклама:

"За" проголосували 236 депутатів.

Раніше ексрадник очільниці МОЗ Зоряни Скалецької Дмитро Раімов обіцяв запустити систему трансплантації з 1 січня.

Пізніше в інтерв’ю УП Скалецька заявила, що систему трансплантації можна буде запустити у лютому 2020 року.

Мова йде про відтермінування утворення електронних систем трансплантації, які автоматично здійснюють пошук пари "донор-реципієнт".

"МОЗ і уряд роблять все можливе, щоб запустити систему трансплантації. Але їм для цього потрібен певний час для створення відповідних реєстрів та наповнення їх інформацією", – розповів голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький під час засідання ВР.

Законопроєкт повинні доопрацювати до другого читання.

Реклама:

Наприклад, Ольга Стефанишина, народна депутатка від партії "Голос", пропонує запустити інформаційну систему трансплантації раніше – принаймні у травні 2020 року.

За її інформацію, система вже буде готова до запуску на той час.

"Пункт, який стосуєтсья відермінування введення електронної системи, має запрацювати раніше, ніж через рік. Це важливо, тому що паперові реєсри ведуть до корупційного ризику", – пояснює депутатка.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.