Трансформація лікарень: медзаклади хочуть зобов’язати реформуватися до 31 грудня 2020 року

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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4 грудня 2019
  • Розблокувати атономізацію держаних та комунальних медичних закладів, 
  • встановити пільговий період для перетворення закладів у некомерційні та казенні підприємства до 31 грудня 2020 року,
  • забезпечити справедливу оплату праці водіїв бригад екстреної медичної допомоги.

Це передбачає законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров'я" №2428, який 4 грудня пройшов перше читання у Верховній Раді.

"За" проголосувало 295 депутатів.

У проєкті також планують забезпечити справедливу оплату праці водіїв бригад екстреної медичної допомоги. Фото: vilevi/Depositphotos

"Він передбачає вирішення низки нагальних проблем, які не дають змоги підвищити ефективність роботи державних і комунальних закладів охорони здоров’я та ускладнюють нові механізмів їхнього фінансування", розповів голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький під час засідання ВР. 

За його словами, автономізація державних та комунальних закладів охорони здоров’я була заблокована у 2018 році. 

Автономізація потрібна для того, щоб Національна служба здоров’я України (НСЗУ) змогла заключати договори із медичними закладами та фінансувати їх за прицнипом "гроші за пацієнтом", а також відстежувати ефективність роботи.

Поки що державні та комунальні установи можна реорганізувати, лише ліквідувавши стару юридичну особу і створивши нову. Цей шлях є надто довготривалим, юридично громіздким та забюрократизованим.

У законопроєкті пропонують перейти на нові механізми фінансування закладів охорони здоров’я з 1 квітня 2020 року та встановити пільговий період для перетворення до 31 грудня 2020 року. 

Також у документі вказано, що потрібно чітко окреслити і розмежувати сферу відповідальності держави та органів місцевого самоврядування щодо медичного обслуговування населення.

У проєкті планують забезпечити справедливу оплату праці водіїв бригад екстреної медичної допомоги, які працюють у таких складних умовах з такими ж ризиками для здоров’я як і медичні працівники, але не мають надбавок.

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