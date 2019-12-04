Трансформація лікарень: медзаклади хочуть зобов’язати реформуватися до 31 грудня 2020 року

- Розблокувати атономізацію держаних та комунальних медичних закладів,
- встановити пільговий період для перетворення закладів у некомерційні та казенні підприємства до 31 грудня 2020 року,
- забезпечити справедливу оплату праці водіїв бригад екстреної медичної допомоги.
Це передбачає законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров'я" №2428, який 4 грудня пройшов перше читання у Верховній Раді.
"За" проголосувало 295 депутатів.
|У проєкті також планують забезпечити справедливу оплату праці водіїв бригад екстреної медичної допомоги. Фото: vilevi/Depositphotos
"Він передбачає вирішення низки нагальних проблем, які не дають змоги підвищити ефективність роботи державних і комунальних закладів охорони здоров’я та ускладнюють нові механізмів їхнього фінансування", – розповів голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький під час засідання ВР.
За його словами, автономізація державних та комунальних закладів охорони здоров’я була заблокована у 2018 році.
Автономізація потрібна для того, щоб Національна служба здоров’я України (НСЗУ) змогла заключати договори із медичними закладами та фінансувати їх за прицнипом "гроші за пацієнтом", а також відстежувати ефективність роботи.
Поки що державні та комунальні установи можна реорганізувати, лише ліквідувавши стару юридичну особу і створивши нову. Цей шлях є надто довготривалим, юридично громіздким та забюрократизованим.
У законопроєкті пропонують перейти на нові механізми фінансування закладів охорони здоров’я з 1 квітня 2020 року та встановити пільговий період для перетворення до 31 грудня 2020 року.
Також у документі вказано, що потрібно чітко окреслити і розмежувати сферу відповідальності держави та органів місцевого самоврядування щодо медичного обслуговування населення.
У проєкті планують забезпечити справедливу оплату праці водіїв бригад екстреної медичної допомоги, які працюють у таких складних умовах з такими ж ризиками для здоров’я як і медичні працівники, але не мають надбавок.
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