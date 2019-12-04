Трансформація лікарень: медзаклади хочуть зобов’язати реформуватися до 31 грудня 2020 року

Розблокувати атономізацію держаних та комунальних медичних закладів,

встановити пільговий період для перетворення закладів у некомерційні та казенні підприємства до 31 грудня 2020 року,

забезпечити справедливу оплату праці водіїв бригад екстреної медичної допомоги.

Це передбачає законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров'я" №2428, який 4 грудня пройшов перше читання у Верховній Раді.

"За" проголосувало 295 депутатів.

У проєкті також планують забезпечити справедливу оплату праці водіїв бригад екстреної медичної допомоги. Фото: vilevi/Depositphotos

"Він передбачає вирішення низки нагальних проблем, які не дають змоги підвищити ефективність роботи державних і комунальних закладів охорони здоров’я та ускладнюють нові механізмів їхнього фінансування", – розповів голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький під час засідання ВР.

За його словами, автономізація державних та комунальних закладів охорони здоров’я була заблокована у 2018 році.

Автономізація потрібна для того, щоб Національна служба здоров’я України (НСЗУ) змогла заключати договори із медичними закладами та фінансувати їх за прицнипом "гроші за пацієнтом", а також відстежувати ефективність роботи.

Поки що державні та комунальні установи можна реорганізувати, лише ліквідувавши стару юридичну особу і створивши нову. Цей шлях є надто довготривалим, юридично громіздким та забюрократизованим.

У законопроєкті пропонують перейти на нові механізми фінансування закладів охорони здоров’я з 1 квітня 2020 року та встановити пільговий період для перетворення до 31 грудня 2020 року.

Також у документі вказано, що потрібно чітко окреслити і розмежувати сферу відповідальності держави та органів місцевого самоврядування щодо медичного обслуговування населення.

У проєкті планують забезпечити справедливу оплату праці водіїв бригад екстреної медичної допомоги, які працюють у таких складних умовах з такими ж ризиками для здоров’я як і медичні працівники, але не мають надбавок.

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