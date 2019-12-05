Людина з команди скандального ректора Одеського медичного очолить виш на час проведення конкурсу

Навесні 2018 року Міністерство охорони здоров'я відсторонило ректора Одеського медичного університету (ОНМУ) Валерія Запорожана від виконання службових обов’язків через підозру у корупції.

Відтоді МОЗ з'ясовує стосунки з людьми, які контролюють університет, у судах, а в самому виші заблоковані виплати й, фактично, паралізована робота.

Проте тепер в.о. ректора вишу стане працівник університету та людина з команди відстороненого ректора Валерія Марічереда.

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Валерія Марічереда стане в.о.Одеського медичного університету

Про це в інтерв'ю LB.UA розповіла очільниця МОЗ Зоряна Скалецька.

"На зборах трудового колективу мені сказали, що вона має абсолютну довіру всіх сторін. Але ключове зараз не те, хто буде в.о., а оголошення конкурсу. І в мене вже драфти документів лежать", – сказала вона.

Попри заяви Скалецької про довіру до Марічереди, працівники вишу, які встали на бік МОЗ, і яких зрештою звільнили, заявили "Українській правді. Життя", що вона – повністю підконтрольна ректору людина.

Валерій Запорожан

"Вона брала участь в усіх мітингах, заходах, акціях, а також в незаконних зборах, підписаннях документів. Це людина Запорожана на 100%", – стверджує юрист ОНМУ Олег Буковський.

Доктор медичних наук, доцент, завідувачка кафедри соціальної медицини Ліна Ковальчук додає, що команда відстороненого ректора буквально шантажувала МОЗ.

"У вересні у нас були представники міністерства – Андрій Семиволос та Младена Качурець.

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Вони пропонували різні варіанти вирішення ситуації.

Однією з пропозицій до Запорожана було таке: відкличте судові позови для того, щоб розблокувати роботу вишу.

На цю пропозицію Юрій Сухін (самопроголошений в.о. ректора) та Запорожан відповіли: ми скасуємо позови за умови, що ви назначите в.о. нашу людину. І ви підпишете кошторис. По суті це шантаж", – каже Ковальчук.

Юрій Сухін

Джерела УП також повідомляють, що Скалецька підписала необхідні кошториси.

"Українська правда. Життя" надіслала в МОЗ запит, щоб розібратися у цій ситуації.

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