Людина з команди скандального ректора Одеського медичного очолить виш на час проведення конкурсу

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
3927
5 грудня 2019

Навесні 2018 року Міністерство охорони здоров'я відсторонило ректора Одеського медичного університету (ОНМУ) Валерія Запорожана від виконання службових обов’язків через підозру у корупції.

Відтоді МОЗ з'ясовує стосунки з людьми, які контролюють університет, у судах, а в самому виші заблоковані виплати й, фактично, паралізована робота.

Проте тепер в.о. ректора вишу стане працівник університету та людина з команди відстороненого ректора Валерія Марічереда.

Реклама:
 Валерія Марічереда стане в.о.Одеського медичного університету

Про це в інтерв'ю LB.UA розповіла очільниця МОЗ Зоряна Скалецька.

"На зборах трудового колективу мені сказали, що вона має абсолютну довіру всіх сторін. Але ключове зараз не те, хто буде в.о., а оголошення конкурсу. І в мене вже драфти документів лежать", сказала вона. 

Попри заяви Скалецької про довіру до Марічереди, працівники вишу, які встали на бік МОЗ, і яких зрештою звільнили, заявили "Українській правді. Життя", що вона повністю підконтрольна ректору людина.

 Валерій Запорожан

"Вона брала участь в усіх мітингах, заходах, акціях, а також в незаконних зборах, підписаннях документів. Це людина Запорожана на 100%", стверджує юрист ОНМУ Олег Буковський. 

Доктор медичних наук, доцент, завідувачка кафедри соціальної медицини Ліна Ковальчук додає, що команда відстороненого ректора буквально шантажувала МОЗ.

"У вересні у нас були представники міністерства Андрій Семиволос та Младена Качурець.

Реклама:

Вони пропонували різні варіанти вирішення ситуації.

Однією з пропозицій до Запорожана було таке: відкличте судові позови для того, щоб розблокувати роботу вишу.

На цю пропозицію Юрій Сухін (самопроголошений в.о. ректора) та Запорожан відповіли: ми скасуємо позови за умови, що ви назначите в.о. нашу людину. І ви підпишете кошторис. По суті це шантаж", каже Ковальчук. 

 Юрій Сухін

Джерела УП також повідомляють, що Скалецька підписала необхідні кошториси.

"Українська правда. Життя" надіслала в МОЗ запит, щоб розібратися у цій ситуації. 

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 1928
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2869
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20609
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій