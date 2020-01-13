Вагітна жінка померла внаслідок ускладнень грипу – ЦГЗ

Від грипу померла вагітна жінка, проте лікарям вдалося врятувати немовля.
Про це повідомляє на своїй офіційній сторінці у Facebook Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).
|Фото: EugeneGensyurovsky/Depositphotos
31-річна жінка захворіла 24 грудня.
31 грудня у зв'язку із відшаруванням плаценти їй провели кесарів розтин.
Мати померла 3 січня, за результатами лабораторних досліджень підтверджено грип типу А не субтипований.
Хвора мала супутній стан: хронічне захворювання на гепатит С.
13 січня дитину із відділення реанімації її було переведено у відділення для недоношених дітей.
ЦГЗ нагадує основні симптоми грипу:
✅раптовий початок хвороби;
✅головний біль;
✅ломота у м’язах та суглобах;
✅біль у горлі;
✅підвищення температури тіла до 38 °С і більше;
✅кашель;
Вагітні жінки більш вразливі до грипу.
Тому під час вагітності вакцинація не заборонена, а рекомендована.
Нагадаємо, що 31 грудня 2019 року в Україні від грипу помер чоловік,
а 3 січня - 55-річна жінка.
З початку епідсезону, з жовтня 2019 року, зафіксовано вже три летальних випадки внаслідок грипу.
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