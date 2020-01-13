Вагітна жінка померла внаслідок ускладнень грипу – ЦГЗ

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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13 січня 2020

Від грипу померла вагітна жінка, проте лікарям вдалося врятувати немовля.

Про це повідомляє на своїй офіційній сторінці у Facebook Центр громадського здоров'я (ЦГЗ). 

 Фото: EugeneGensyurovsky/Depositphotos

31-річна жінка захворіла 24 грудня.

31 грудня у зв'язку із відшаруванням плаценти їй провели кесарів розтин.

Мати померла 3 січня, за результатами лабораторних досліджень підтверджено грип типу А не субтипований.

Хвора мала супутній стан: хронічне захворювання на гепатит С.

13 січня дитину із відділення реанімації її було переведено у відділення для недоношених дітей.

ЦГЗ нагадує основні симптоми грипу:

раптовий початок хвороби;

головний біль;

ломота у м’язах та суглобах;

біль у горлі;

підвищення температури тіла до 38 °С і більше;

кашель;

Вагітні жінки більш вразливі до грипу.

Тому під час вагітності вакцинація не заборонена, а рекомендована. 

Нагадаємо, що 31 грудня 2019 року в Україні від грипу помер чоловік,

а 3 січня - 55-річна жінка.

З початку епідсезону, з жовтня 2019 року, зафіксовано вже три летальних випадки внаслідок грипу.

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