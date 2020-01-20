Новосад розповіла, хто відповідатиме за невакцинованих дітей в школі

Допуск до школи дітей без щеплення буде особистою відповідальністю директора.

Про це повідомила міністерка освіти і науки України Ганна Новосад у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"За кожну конкретну школу відповідає директор.

Тому очевидно, якщо буде прийнято якесь рішення з цього приводу, то це буде відповідальність керівника навчального закладу – прийняти в школу дитину або запропонувати якусь іншу форму навчання, з огляду на наявну довідку", – каже вона.

Невакциновані діти в школі – відповідальність директора / Pixabay

Разом з цим, Міносвіти запропонувало головам обласних державних рад посилити нагляд за вакцинацією дітей.

Такі рішення міносвіти розробляє разом з Міністерством охорони здоров’я.

Також було запропоновано внести зміни в довідку 086, яка є обов'язковою для зарахування учня до навчального закладу.

Ними пропонується вказувати дані про наявність чи відсутність щеплення.

Зараз в довідці форми 086 вказують:

прізвище та ім’я дитини, дату її народження і стать;

місце проживання дитини, телефон батьків;

найменування загальноосвітнього навчального закладу, клас;

дату проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду (а також дату попереднього профогляду і рекомендовану дату наступного);

висновок про стан здоров’я дитини (якщо школяр має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків, в цій довідці може бути зроблено відповідний запис);

групу для занять фізичною культурою;

рекомендації.

Окремо подається довідка 063.

Вона містить інформацію про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб.

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