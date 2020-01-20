Новосад розповіла, хто відповідатиме за невакцинованих дітей в школі

Допуск до школи дітей без щеплення буде особистою відповідальністю директора.
Про це повідомила міністерка освіти і науки України Ганна Новосад у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"За кожну конкретну школу відповідає директор.
Тому очевидно, якщо буде прийнято якесь рішення з цього приводу, то це буде відповідальність керівника навчального закладу – прийняти в школу дитину або запропонувати якусь іншу форму навчання, з огляду на наявну довідку", – каже вона.
|Невакциновані діти в школі – відповідальність директора / Pixabay
Разом з цим, Міносвіти запропонувало головам обласних державних рад посилити нагляд за вакцинацією дітей.
Такі рішення міносвіти розробляє разом з Міністерством охорони здоров’я.
Також було запропоновано внести зміни в довідку 086, яка є обов'язковою для зарахування учня до навчального закладу.
Ними пропонується вказувати дані про наявність чи відсутність щеплення.
Зараз в довідці форми 086 вказують:
- прізвище та ім’я дитини, дату її народження і стать;
- місце проживання дитини, телефон батьків;
- найменування загальноосвітнього навчального закладу, клас;
- дату проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду (а також дату попереднього профогляду і рекомендовану дату наступного);
- висновок про стан здоров’я дитини (якщо школяр має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків, в цій довідці може бути зроблено відповідний запис);
- групу для занять фізичною культурою;
- рекомендації.
Окремо подається довідка 063.
Вона містить інформацію про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб.
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