Трансплантолог, якого зловили на хабарі $22 тис., відбувся штрафом і працевлаштувався

Восени 2019 року в інституті Шалімова розгорівся скандал.
Завідувач відділу трансплантація Олег Котенко попався на хабарі в $22 тисячі.
|Олег Котенко
У 2019 році лікар поставив потерпілому діагноз рак печінки на фоні цирозу й гепатиту "С", розуміючи його хворобливий стан здоров`я, незаконно вимагав оплати за надання медичної допомоги.
Він запевнив пацієнта, що йому необхідна операція з пересадки, інакше той може померти і вимагав $30 тисяч.
В підсумку за операцію пацієнт заплатив $2 тисячі, а лікар наполягав на винагороді у ще $20 тисяч.
Також в результаті обшуків у лікаря було вилучено приблизно мільйон доларів готівки.
9 січня 2020 року Солом'янський районний суд Києва виніс вирок Котенку. Лікар відбувся штрафом у 8500 гривень, бо визнав свою провину.
Суд вирішив, що це злочин невеликої тяжкості.
Тепер Котенко працює у приватній клініці "Оберіг".
Це зазначено на сайті клініки.
У клініці ситуацію прокоментували так:
"Олег Котенко працює в Оберегу. Він кваліфікований лікар, найкращий печінковий хірург в країні. На сьогодні в клініці він вже зробив 7 винятково складних операцій з хорошим результатом.
В клініці рішення приймають з огляду на стан сучасної медичної науки, це лікарня не авторитету, а доказової медицини.
Щодо корупції. Тут вона неможлива. Всі платежі є прозорими, зрозумілими, а лікарня є платником податків. Пацієнти платять в касу лікарні, лікарі отримують офіційну зарплатню".
Вас також може зацікавити:
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.