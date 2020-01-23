Трансплантолог, якого зловили на хабарі $22 тис., відбувся штрафом і працевлаштувався

Восени 2019 року в інституті Шалімова розгорівся скандал.

Завідувач відділу трансплантація Олег Котенко попався на хабарі в $22 тисячі.

Олег Котенко

У 2019 році лікар поставив потерпілому діагноз рак печінки на фоні цирозу й гепатиту "С", розуміючи його хворобливий стан здоров`я, незаконно вимагав оплати за надання медичної допомоги.

Він запевнив пацієнта, що йому необхідна операція з пересадки, інакше той може померти і вимагав $30 тисяч.

В підсумку за операцію пацієнт заплатив $2 тисячі, а лікар наполягав на винагороді у ще $20 тисяч.

Також в результаті обшуків у лікаря було вилучено приблизно мільйон доларів готівки.

9 січня 2020 року Солом'янський районний суд Києва виніс вирок Котенку. Лікар відбувся штрафом у 8500 гривень, бо визнав свою провину.

Суд вирішив, що це злочин невеликої тяжкості.

Тепер Котенко працює у приватній клініці "Оберіг".

Це зазначено на сайті клініки.

У клініці ситуацію прокоментували так:

"Олег Котенко працює в Оберегу. Він кваліфікований лікар, найкращий печінковий хірург в країні. На сьогодні в клініці він вже зробив 7 винятково складних операцій з хорошим результатом.

В клініці рішення приймають з огляду на стан сучасної медичної науки, це лікарня не авторитету, а доказової медицини.

Щодо корупції. Тут вона неможлива. Всі платежі є прозорими, зрозумілими, а лікарня є платником податків. Пацієнти платять в касу лікарні, лікарі отримують офіційну зарплатню".

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