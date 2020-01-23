Науковці визначили тварину, яка могла спричинити спалах коронавірусу

Оновлено 24 січня

Науковці припускають, що джерелом нового коронавірусу, який викликав епідемію пневмонії в Китаї, можуть бути змії.

Про це йдеться в досліджені, опублікованому в Журналі медичної вірусології (Medical Journal of Virusology).

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"Наші аналізи показують, що новий коронавірус 2019‐nCoV з'явився в результаті генетичного поєднання коронавірусу кажанів та коронавірусу невідомого походження", – пишуть вчені.

Китай переживає спалах пневмонії, який, ймовірно, спричинено новим типом вірусу.

Фото: tomwang/Depositphotos

Потім вчені дослідили геном вірусу та з'ясували, що найбільш ймовірним носієм 2019‐nCoV можуть бути змії.

А саме багатострічковий крайт та китайська кобра.

Ці види змій також були серед тварин, які продавались на ринку морепродуктів в місті Ухань, де і стартувала інфекція.

Проте наукова спільнота поки з обережністю ставиться до цього твердження і вважає це не більше, ніж теорією.

Китайська кобра. Фото: hongkongsnakes

Вперше захворювання зареєстрували 31 грудня 2019 року в китайському місті Ухань.

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