Що небезпечніше – лижі чи сноуборд? 

Ті, хто захоплюються зимовими видами спорту, знають, що конфронтація між лижниками та сноубордистами – стара як і ці види спорту.

Основні суперечки точаться навколо безпеки, адже це досить травматичне хобі.

Сноубордисти стверджують, що безпечніший їхній вид спорту, а лижники "топлять" за свій.

Щоб довідатися, як насправді, ми звернулися до:

фізичного терапевта Артема Згурського;

інструктора зі сноуборду Антона Аіфтінке;

інструктора з лижного спорту Михайла Бойчука.







Травматичніше лижі чи сноуборд?

Сноубордисти травмуються частіше, проте травми лижників більш серйозні, пише Американський журнал спортивної медицини.

Тамтешні експерти зазначають, що найчастіше травмуються недосвідчені спортсменки на бордах.

5 травм сноубордистів:

переломи чи розтягнення зап’ястя;

переломи чи розтягнення плеча;

переломи чи розтягнення щиколотки;

перелом ключиць;

струс мозку.



5 травм лижників:

розтягнення передньої хрестоподібної зв'язки;

травми внутрішньої бокової зв'язки;

вивихи коліна;

забої нижніх кінцівок;

пошкодження великогомілкової кістки.

Національна лижна асоціація США у 2016 році підтвердила, що сноубордисти мають менші ризики померти, ніж лижники.

Експерти пояснюють це тим, що більшість смертей лижників пов'язана із зіткненням з нерухомими об'єктами, коли людина їде на високій швидкості.

Коли падає сноубордист, то борд спрацьовує як гальма, і це знижує ризики смертельних травмувань.

Сноубордисти травмуються частіше, проте травми лижників більш серйозні, пише Американський журнал спортивної медицини.

Фото: svariophoto/Depositphotos

Фізичний терапевт Артем Згурський додає, що ризики травмування зростають, якщо людина, яка в принципі рідко займається спортом, або й взагалі встала на борд чи лижі вперше.

У своїй колонці для "Української правди. Життя" бордер Федір Попадюк пише: "Суть прокляття гірськолижника в тому, що в перший день на схилі ти травмуєш якусь частину тіла, яка буде нагадувати тобі про себе до самого літа. В цей раз я впав на копчик".

Це ніяке не прокляття, кажуть лікарі.

Р изики травмування зростають, якщо людина, яка в принципі рідко займається спортом, або й взагалі встала на борд чи лижі вперше. Фото: dell640/Depositphotos

"М'язи та суглоби просто не готові до таких навантажень, отож і ризики підвищуються, – пояснює Згурський.

Окрім стандартного захисту, варто подумати й про фізичну підготовку перед тим, як виходити на схил".

Також досвідчені спортсмени радять робити хоча б 5-хвилинну розминку перед катанням.

Інструктор зі сноуборду Антон Аіфтінке уточнює, що дуже часто новачки травмують саме кисті рук.

"Людина впала, підставила руку й ось вам перелом або тріщина.

Повністю убезпечити себе від такого не можна, але важливо придбати захист на зап'ясток, який можна купити в будь-якій спортивній крамниці.

Це знизить ваші ризики травмувати руку до 70%.

Більш професійні сноубордисти частіше травмують ключицю. Тут важливе вміння правильно падати, групуватися", – пояснює експерт.

Його колега, інструктор з лижного спорту Михайло Бойчук, наголошує, що основна проблема новачків – вони намагаються навчитися самостійно.

"Не хочете травм? Беріть інструктора. Він навчить вас правильно падати, розуміти спорядження, гальмувати", – каже він.

Досвідчені спортсмени радять робити хоча б 5-хвилинну розминку перед катанням. Фото: ViewApart/Depositphot

Бойчук уточнює, що навіть якщо ви стояли на лижах колись в дитинстві, варто оновити навички, адже сучасні лижі відрізняються від того, що було раніше:

"Карвінгові гірські лижі, які зараз найчастіше використовують для спуску з гірських схилів, мають певну форму і техніку катання на них треба опанувати".

Аіфтінке додає, що за його досвідом, частіше травмуються спортсмени з середнім рівнем підготовки.

"Вони почувають себе впевненіше, більше вміють, але часто переоцінюють свої сили", – пояснює він.







Яким має бути захист лижника і сноубордиста

Незалежно від того, оберете ви лижі чи сноуборд, американський Центр дослідження травми радить дотримуватись наступних правил безпеки.

🏂 Обов’язково одягайте шолом, який спеціально сконструйований або для лиж, або для сноуборда. ⛷ Захищайте очі та шкіру від сонця: користуйтесь сонцезахисним кремом та носіть окуляри, які зручно носити з шоломом. 🏂 Переконайтесь, що черевики вам підходять, а застібки зафіксовані та правильно налаштовані. ⛷ Вдягайтесь по погоді. Не нехтуйте шапкою або підшоломником. 🏂 Не катайтесь на сноуборди чи лижах на одинці. ⛷ Виконуйте всі правила на маршруті. 🏂 Катайтесь лише на промаркованих маршрутах. ⛷ Обирайте маршрути, які відповідають вашій спортивній підготовці. 🏂 Беріть уроки. Навіть досвідчені лижники та сноубордисти потребують оновлення знань. ⛷ Коротші лижі можуть знизити тиск на ноги та попередити переломи великогомілкової кістки.

Антон Аіфтінке також радить обирати яскравий одяг.

"Чорне або біле зливається з ландшафтом, і ризики того, що вас не помітять та зіб'ють, підвищуються", – каже він.

Інструктор зі сноуборду Антон Аіфке уточнює, що дуже часто новачки травмують саме кисті рук.

Фото: samot/Depositphotos

Американська ортопедична спільнота спортивної медицини зауважує, що найчастіше травми трапляються після обіду, або якщо людина втомлена.

Не забувайте пити достатньо води та відпочивати щонайменше кожні дві години.

Також знизити ризик нещасного випадку може наступне:

⛷ Пам'ятайте, що люди поперед вас мають перевагу в русі. ⛷ Використовуйте засоби, які не дадуть вашому обладнанню "втекти" від вас. Наприклад, ремінці безпеки, або як їх ще називають – "ліш" для сноубордів. Сноуборд варто зачепити за свій одяг, коли його несете. Також ремінець станеться в нагоді, якщо плануєте десь залишити борд; ⛷ Обов'язково дізнайтесь, як безпечно користуватись підіймачем.

Ось це відео чудово ілюструє, що вас може очікувати без ремінця безпеки.

Аіфтінке наголошує, що ремінці безпеки особливо важливі для дітей, адже у дитини вищі шанси впустити сноуборд та травмувати ним якусь людину.

Діти та зимові види спорту

Зима може підвищувати ризики травмування для дітей, якщо не дотримуватись правил безпеки.

Також і зимові види спорту потребують особливої уваги батьків.

Дуже важливо навчити дітей розуміти власні можливості та уникати схилів, які їм не подужати.

Експерти уточнюють, що правила безпеки для дітей не сильно відрізняються від правил безпеки для дорослих.

Департамент громадського здоров'я штату Колорадо стверджує, що травми мозку – основна причина фатальних травм у дітей-лижників. Отож шолом обов'язковий.

Якщо на лижі дитина може встати вже у 4 роки, то школи сноуборду часто не починають навчання, поки дитині не виповниться 7.

Фото: Gorilla/Depositphotos

З чого дітям краще починати?

Сноуборд потребує більшого фізичного розвитку та відчуття балансу, ніж лижі.

Якщо на лижі дитина може встати вже у 4 роки, то школи сноуборду часто не починають навчання, поки дитині не виповниться 7.

Всі діти різні, і якщо у дитини висока мотивація, то можна спробувати раніше, але варто пам'ятати, що знайти сноубордистське спорядження для маленької дитини важче, ніж лижне.

Педіатр та мама трьох дітей, які люблять кататися на лижах, Таня Альтман радить також наступне:

⛷ Розраховуйте речі так, щоб у разі зміни погоди, ви могли швидко вдягнути на дитину ще один шар одягу або зняти зайвий. Так нижчі ризики перегріву чи обмороження. ⛷ Навчить дитину ходити в туалет перед тим, як ви опинитесь на схилі. ⛷ Не поспішайте: не ставте дитину на лижі одразу, дайте звикнути до нового місця, погуляйте, пограйте в сніжки. ⛷ Якщо є можливість орендувати спорядження – не нехтуйте нею. Діти ростуть дуже швидко.

Для мотивації дитини також можна спробувати організувати урок з друзями.

Автор: Наталя Бушковська, УП.

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