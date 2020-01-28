В Україні з'явиться е-лікарняний. Коли – розповіли у Мінсоцполітики

З 1 квітня в Україні планують запровадити електронний лікарняний.
Про це заявив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль на пресконференції в Укрінформі.
|Лікарняний матиме фіксований термін. Фото: perig76/Depositphotos
За його словами, процес видачі електронного лікарняного буде автоматизований.
Кожен лікар, який видаватиме лікарняний, має підписати документ своїм цифровим підписом в електронній системі.
Далі інформація через реєстр в Пенсійному Фонді автоматично передаватиметься у Фонд соціального страхування, і там одразу знатимуть, що людина захворіла і повинна отримати компенсацію, оскільки є платником єдиного соціального внеску, пояснив Коваль.
"Лікарняний матиме фіксований термін. Наразі в країні працюють протоколи. Кожна хвороба в середньому має відповідну кількість днів для лікування.
Наприклад, певною хворобою людина хворіє 6 днів. Лікарняний відразу відкривається на 6 днів. Він відкривається закритим. Якщо людина поправила своє здоров’я, вона може не йти до лікаря, щоб закрити лікарняний, а просто виходить на роботу. Якщо ж людина потребує ще лікування, вона звертається знову до лікаря і в день закриття попереднього лікарняного відкривається новий", – додав Коваль.
Також, за його словами, це дозволить відстежувати, чи лікарняний видав профільний лікар.
"У нас часті випадки, коли лікарі дають документи щодо хвороб, які не відповідають їхньому профілю, а це – потенційні корупційні ризики.
Також ми зможемо боротися та відстежувати потенційні "схеми", коли "на лікарняний" іде половина співробітників підприємства, які фактично продовжують працювати, але отримують ще й виплати з Фонду соцстрахування", – пояснив Коваль.
У 2018 році у МОЗ повідомляли, що електронні лікарняні мали з'явитися у 2019-му.
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