В Україні з'явиться е-лікарняний. Коли – розповіли у Мінсоцполітики

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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28 січня 2020

З 1 квітня в Україні планують запровадити електронний лікарняний.

Про це заявив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль на пресконференції в Укрінформі.

Лікарняний матиме фіксований термін. Фото: perig76/Depositphotos

За його словами, процес видачі електронного лікарняного буде автоматизований.

Кожен лікар, який видаватиме лікарняний, має підписати документ своїм цифровим підписом в електронній системі. 

Далі інформація через реєстр в Пенсійному Фонді автоматично передаватиметься у Фонд соціального страхування, і там одразу знатимуть, що людина захворіла і повинна отримати компенсацію, оскільки є платником єдиного соціального внеску, пояснив Коваль.

"Лікарняний матиме фіксований термін. Наразі в країні працюють протоколи. Кожна хвороба в середньому має відповідну кількість днів для лікування. 

Наприклад, певною хворобою людина хворіє 6 днів. Лікарняний відразу відкривається на 6 днів. Він відкривається закритим. Якщо людина поправила своє здоров’я, вона може не йти до лікаря, щоб закрити лікарняний, а просто виходить на роботу. Якщо ж людина потребує ще лікування, вона звертається знову до лікаря і в день закриття попереднього лікарняного відкривається новий", додав Коваль.

Також, за його словами, це дозволить відстежувати, чи лікарняний видав профільний лікар.

"У нас часті випадки, коли лікарі дають документи щодо хвороб, які не відповідають їхньому профілю, а це – потенційні корупційні ризики.

Також ми зможемо боротися та відстежувати потенційні "схеми", коли "на лікарняний" іде половина співробітників підприємства, які фактично продовжують працювати, але отримують ще й виплати з Фонду соцстрахування", – пояснив Коваль.

У 2018 році у МОЗ повідомляли, що електронні лікарняні мали з'явитися у 2019-му.

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