Чому болить коліно, та як собі допомогти

Біль в коліні може дуже сильно погіршувати якість життя людини.

На жаль, це розповсюджене явище.

На основі інформації Національної служби здоров'я Великобританії та клініки Mayo розповідаємо, чому виникає біль в коліні, як собі допомогти, та коли варто звертатись до лікаря.

Біль в коліні може дуже сильно погіршувати якість життя людини.

Фото: Dirima/Depositphotos

Чому болить коліно

Причин болю в коліні може бути дуже багато.

Серед найбільш розповсюджених:

травми;

остеоартрит (найпоширеніше захворювання суглобів);

тендиніт (запалення тканин сухожилля);

Слизова сумки – це невеликі, заповнені рідиною мішечки, які пом'якшують тертя між м'язами і кісткою. бурсіт (запалення слизових сумок навколо суглобів).

зміщення колінної чашечки.









Перша допомога

Якщо вас турбує біль та набряк коліна, спробуйте спочатку полегшити свій стан таким чином:

зменште навантаження на коліна. Спробуйте не стояти на ногах протягом тривалого періоду часу;

візьміть пакет з кригою або замороженими овочами, загорніть у рушник та прикладайте до коліна на 20 хвилин кожні 2-3 години;

випийте парацетамол.

Коли звертатись до лікаря

стан не покращується протягом декількох тижнів;

ви не можете рухати коліном чи навіть трохи постояти;

ви чуєте хрускіт у коліні й вам боляче. Хрускіт без болю – це нормальне явище.

Лікар допоможе з'ясувати, що не так з коліном, і пропише або необхідну саме вам фізіотерапію, та/або медикаменти.

Терміново звертайтесь до лікаря, якщо:

коліно дуже сильно болить;

коліно сильно набрякло та змінило форму;

вас лихоманить, коліно червоне та гаряче – це може бути ознакою інфекції.

Болі в коліні частіше турбують людей з зайвою вагою, якщо у вас слабкі м'язи або ви серйозно займаєтесь такими видами спорту як, наприклад, гірські лижі та баскетбол. Постійні стрибки та присідання можуть навантажувати коліна.

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