Чому болить коліно, та як собі допомогти

Біль в коліні може дуже сильно погіршувати якість життя людини.
На жаль, це розповсюджене явище.
На основі інформації Національної служби здоров'я Великобританії та клініки Mayo розповідаємо, чому виникає біль в коліні, як собі допомогти, та коли варто звертатись до лікаря.
| Біль в коліні може дуже сильно погіршувати якість життя людини.
Фото: Dirima/Depositphotos
Чому болить коліно
Причин болю в коліні може бути дуже багато.
Серед найбільш розповсюджених:
- травми;
- остеоартрит (найпоширеніше захворювання суглобів);
- тендиніт (запалення тканин сухожилля);
- бурсіт (запалення слизових сумок навколо суглобів).Слизова сумки – це невеликі, заповнені рідиною мішечки, які пом'якшують тертя між м'язами і кісткою.;
- зміщення колінної чашечки.
Перша допомога
Якщо вас турбує біль та набряк коліна, спробуйте спочатку полегшити свій стан таким чином:
- зменште навантаження на коліна. Спробуйте не стояти на ногах протягом тривалого періоду часу;
- візьміть пакет з кригою або замороженими овочами, загорніть у рушник та прикладайте до коліна на 20 хвилин кожні 2-3 години;
- випийте парацетамол.
Коли звертатись до лікаря
- стан не покращується протягом декількох тижнів;
- ви не можете рухати коліном чи навіть трохи постояти;
- ви чуєте хрускіт у коліні й вам боляче. Хрускіт без болю – це нормальне явище.
Лікар допоможе з'ясувати, що не так з коліном, і пропише або необхідну саме вам фізіотерапію, та/або медикаменти.
Терміново звертайтесь до лікаря, якщо:
- коліно дуже сильно болить;
- коліно сильно набрякло та змінило форму;
- вас лихоманить, коліно червоне та гаряче – це може бути ознакою інфекції.
Болі в коліні частіше турбують людей з зайвою вагою, якщо у вас слабкі м'язи або ви серйозно займаєтесь такими видами спорту як, наприклад, гірські лижі та баскетбол. Постійні стрибки та присідання можуть навантажувати коліна.
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