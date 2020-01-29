Чому болить коліно, та як собі допомогти

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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29 січня 2020

Біль в коліні може дуже сильно погіршувати якість життя людини.

На жаль, це розповсюджене явище.

На основі інформації Національної служби здоров'я Великобританії та клініки Mayo розповідаємо, чому виникає біль в коліні, як собі допомогти, та коли варто звертатись до лікаря.

 Біль в коліні може дуже сильно погіршувати якість життя людини.
Фото: Dirima/Depositphotos

Чому болить коліно

Причин болю в коліні може бути дуже багато.

Серед найбільш розповсюджених:

  • травми;
  • остеоартрит (найпоширеніше захворювання суглобів);
  • тендиніт (запалення тканин сухожилля);
  • бурсіт (запалення слизових сумок навколо суглобів).Слизова сумки – це невеликі, заповнені рідиною мішечки, які пом'якшують тертя між м'язами і кісткою.;
  • зміщення колінної чашечки.




Перша допомога 

Якщо вас турбує біль та набряк коліна, спробуйте спочатку полегшити свій стан таким чином:

  • зменште навантаження на коліна. Спробуйте не стояти на ногах протягом тривалого періоду часу;
  • візьміть пакет з кригою або замороженими овочами, загорніть у рушник та прикладайте до коліна на 20 хвилин кожні 2-3 години;
  • випийте парацетамол.

Коли звертатись до лікаря

  • стан не покращується протягом декількох тижнів;
  • ви не можете рухати коліном чи навіть трохи постояти;
  • ви чуєте хрускіт у коліні й вам боляче. Хрускіт без болю – це нормальне явище.

Лікар допоможе з'ясувати, що не так з коліном, і пропише або необхідну саме вам фізіотерапію, та/або медикаменти.

Терміново звертайтесь до лікаря, якщо:

  • коліно дуже сильно болить;
  • коліно сильно набрякло та змінило форму;
  • вас лихоманить, коліно червоне та гаряче  це може бути ознакою інфекції. 

Болі в коліні частіше турбують людей з зайвою вагою, якщо у вас слабкі м'язи або ви серйозно займаєтесь такими видами спорту як, наприклад, гірські лижі та баскетбол. Постійні стрибки та присідання можуть навантажувати коліна. 

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