Психічне здоров’я: що це таке, як про нього піклуватись та коли йти з ним до лікаря

Марія Марковська журналістка
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30 січня 2020

З цього матеріалу ви дізнаєтесь:

  • Що таке психічне здоров’я і як його підтримувати.
  • Хто має опікуватись вашим психічним здоров'ям.
  • Як зрозуміти, що з психічним здоров'ям є проблеми. 
  • Які питання ставити психотерапевту.

Близько 30% українців упродовж життя хоча б раз хворіють на один із видів психічних розладів. Такими є дані досліджень.

Найпоширеніша депресія. Далі у списку – наркотична залежність, алкоголізм, тривожний розлад та шизофренія. 

Українці не звикли піклуватись про психічне здоров’я: рідко звертаються до спеціалістів і зазвичай не розуміють, що з ними відбувається.

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У жовтні 2019 року стартував чотирирічний проєкт "Психічне здоров’я для України (MH4U)".

Він направлений на те, щоб психосоціальна підтримка для людей із психічними розладами в Україні стала якісною та доступною. 

З цієї нагоди "Українська правда. Життя" поспілкувалася з експертом проєкту MH4U Денисом Угриним, лікарем-консультантом клініки Модслі в Лондоні, викладачем кафедри дитячої психіатрії Інституту психіатрії Королівського коледжу Лондона. 

Що таке психічне здоров’я 

Наше психічне здоров'я складається з когнітивного здоров’я (здорового способу бачення світу і себе), емоційної та поведінкової сфер.

"Офіційне визначення говорить про те, що психічно здорова людина має щастя та благополуччя у житті.

Але психічне здоров'я – це не про те, що ти весь час щасливий. Психічно здорова людина переживає цілу гаму відчуттів, і злість та сум – це її частина.

Головне – твої емоції та поведінка мають відповідати тій ситуації, яка складається, бути виправданими", – каже Денис Угрин. 

Денис Угрин, лікар-консультант клініки Модслі в Лондоні, викладач кафедри дитячої
психіатрії Інституту психіатрії Королівського коледжу Лондона

За його словами, є 5 компонентів, як людина мусить піклуватись про своє психічне здоров’я:

  • Добре спіть. 

Перш за все, мозок сприймає недосипання як тривожність, що змушує його працювати у напруженому режимі. 

Постійний брак сну може спричиняти проблеми з серцем та діабет.

Збивається виділення гормонів, в тому числі тестостерону у чоловіків. 

Люди, які не висипаються, мають більшу схильність до депресій, параної чи тривожності.

  • Збалансовано харчуйтесь. 

Дієта з великою кількістю поживних речовин і низьким вмістом жирів може запобігти депресії та зменшити її симптоми.

  • Займайтесь фізичною активністю.

Результати досліджень Медичної школи Гарварду підтвердили, що ті, хто прогулюється 20−30-хвилин щодня, мають кращі когнітивні функції мозку. 

Себто їхній мозок тренується швидше реагувати, запам’ятовувати та легше сприймати нову інформацію. 

Займайтесь фізичною активністю це корисно для психічного здоров’я.
Фото monkeybusiness/Depositphotos

А ще на прогулянці знижується рівень гормонів стресу – кортизолу та альфа-амілази. Про це свідчить дослідження вчених з Мічиганського університету.

  • Будьте соціально інтегрованими: спілкуйтеся з друзями й сім’єю.

Експерименти свідчать про те, що як для людей, так і для тварин соціальна ізоляція – шкідлива.

  • Займайтесь активностями.

Зокрема такими, які приносять вам задоволення і відчуття того, що ви робите щось змістовне. 

Як зрозуміти, що психічне здоров'я не в порядку

Основна ознака – ви добре функціонуєте в середовищі, яке склалось навколо вас.

Денис Угрин пояснює, що у кожної людини є основні домени (або сфери), в яких вона бере участь. 

У дитини, до прикладу, основні: навчання, сім'я, друзі та позашкільні активності.

"Дитина з нормальним середнім показником IQ – 100 має добре навчатися у школі. Однак учень постійно отримує двійки. Це свідчить про те, що дитина погано функціонує у цій сфері свого життя.

Або ж людина любить свою роботу, і зненацька почала менш ефективно працювати, каже, що у неї немає бажання та постійно відволікається. 

Це теж ознаки того, що її психічне здоров’я не в порядку, і треба звернутися до спеціаліста", – пояснює Денис.

Він додає, що у кожної хвороби є симптоми. Наприклад, для депресії – поганий настрій та низька концентрація. 

Однак, самі симптоми – не хвороба.

"Хвороба – це певна кількість симптомів плюс дисфункція, тобто неможливість виконувати щось. 

До прикладу, 60% людей на планеті боїться висоти, але це не означає, що всі вони хворі. 

Більшість з них добре функціонує у своїх життєвих сферах. А люди із психічними розладами – ні. Бо страх висоти заважає їм працювати, викликає панічні атаки, захоплює їхнє життя", – каже лікар. 

Депресія виникає тоді, коли справи, які завжди приносили задоволення, більше не мають такого ефекту.

"Наприклад, я нині функціоную на певному рівні, спілкуюся з вами, приїхав до Львова, завтра у мене будуть лекції, зателефоную до своєї доньки. Це – мої звичні справи, які приносять мені задоволення.

Уявімо, що за місяць у мене виникає депресія, є певні симптоми. Але з'являється і дисфункція: я не хочу летіти до Львова, не маю настрою телефонувати доньці, не хочу говорити з журналістами", – пояснює Денис.

Хто має опікуватися вашим психічним здоров'ям 

У Великій Британії більшість видів легкої та середньої важкості депресії лікують сімейні лікарі. 

Психотерапевт каже, якби усіх пацієнтів скеровували до психіатрів, то система не впоралася б. 

В ідеалі в Україні теж має так бути, однак поки у нас не прийнято звертатись до психотерапевтів та психологів. 

Денис Угрин пояснює це рівнем стигми в країні – чим більш розвинене суспільство, тим вона менша. 

У нас поки не прийнято звертатись до психотерапевтів та психологів. Фото Milkos/Depositphotos

Є країни, які цілеспрямовано зменшують стигму, як-от Велика Британія.

Одна з дієвих програм – коли знаменитості відкрито говорять про свої психічні проблеми. Зазвичай це поп-зірки та політики.

"Це діє так: якщо мій кумир лікується, то чому я не можу? 

От якби Славко Вакарчук, якщо у нього є чи були якісь психічні проблеми, розповів про це на публіці та сказав, що він вилікував це за допомогою психотерапевта, гарантую, що після цього багато людей, які бояться, пішли б лікуватись".

Денис Угрин також пояснює, що "моду" на візит до психолога може формувати культурне середовище, в якому живе людина.

"Якщо ви маєте друзів, які звертаються до психотерапевтів і знайомих, які, маючи депресію, йдуть її лікувати, то і ви розумітимете, що це – нормально. 

А людина, яка має інше оточення, звикла разом зі своїми друзями запивати сум алкоголем. 

Частково ваше ставлення залежить від людей, з якими ви спілкуєтесь", – каже Денис. 

Перекладати відповідальність за психічне здоров’я людей на психотерапевтів та психологів не можна. 

За психічним здоров'ям людина має слідкувати змалку та підтримувати його. Цим мають займатись і батьки, і вчителі, і викладачі в університеті й роботодавці. 

Час – це головний ресурс, який можуть надати дитині батьки. 

Денис Угрин каже, що батьки повинні практикувати ненасильницьку дисципліну. Пам’ятати, що кожна дитина має унікальний темперамент, а батьки повинні відповідально користуватись своєю владою.

Також батькам варто не забувати, що у всіх дітей є проблеми з поведінкою, і це не патологія.

Натомість, вчителі мають працювати на результат дітей, а не розвивати конкуренцію між ними.

Угрин каже, що вчителі корисні для психологів та психотерапевтів, бо знають багато дітей, з якими можуть порівняти тих, з ким працюють лікарі психічного здоров’я.

"Коли ми робимо діагностику якоїсь хвороби і запитуємо у батьків про дитину, то їм зазвичай ні з ким її порівняти. А вчителі бачать тисячі дітей протягом своєї кар'єри, і можуть пояснити, яке місце поміж дітей займає саме ця дитина.

Єдине, що вони не знають про патології і хвороби нашого спектру. І було б класно, якби вони розумілись трохи більше і могли скеровувати дітей. От вчителі в Англії вже підмічають аутизм та тривожні розлади". 

Що треба запитати у психотерапевта

Вирішивши звернутись до спеціаліста спершу варто поставити йому правильні запитання.

Уточніть у психотерапевта чи психолога:

👉 За яким методом психотерапії цей фахівець працює? 

👉 На підставі якого навчання він це робить?

👉 Чи є психотерапевт членом відповідної професійної асоціації?

👉 Яка доказова база того чи іншого методу?

👉 Які ризики?

👉 Зі скількома пацієнтами працював психотерапевт і з якими результатами? 

"Це все – нормальні запитання, які не мають викликати дискомфорту ні в пацієнта, ні у психотерапевта. 

Якщо у лікаря немає відповідей на ці запитання, то це поганий фахівець, він не орієнтується у цій галузі", – наголошує Денис Угрин.

До прикладу, психотерапевт має пояснити, що 12 сеансів когнітивно-поведінкової терапії для дитини з депресією – це 45% успіху. Для дитини з тривожними станами – 60%.

Також лікарі знають, що когнітивно-поведінкова терапія і фармакологічне лікування мають однакову ефективність при тривожних розладах. Окремо ці методи мають 60% на успіх, а при комбінації – 80%. Тоді людина має право обрати.

Угрин впевнений, що справжній фахівець повинен знати такі цифри, і пояснити, що миттєвого ефекту не буде, але є шанси.

Також пацієнт може попросити показати дослідження, що обраний лікарем метод є ефективним у випадку такого розладу, як у пацієнта. Це – доказова база.

В Англії є інституція National Institute for Helth and care Excelence, яка продукує протоколи, як лікувати різні хвороби

На їхній веб-сторінці є варіанти протоколів навіть для батьків. Пацієнти, досліджуючи їх, приходять до психотерапевта зі знанням, чого хочуть. 

Марія Марковська, спеціально для УП.Життя

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