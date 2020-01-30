Як готувати, зберігати й подавати їжу та не отруїтись. 6 важливих порад

Всі ми любимо смачно поїсти, але зачасту ігноруємо технологію приготування.

А дарма – брудна кухня, не до кінця приготовані продукти та навіть невчасне охолодження, можуть призвести до харчового отруєння.

Food safety підготували 6 порад, які допоможуть правильно готувати та зберігати продукти.

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1. Слідкуйте за чистотою.

Необхідно мити руки з милом і проточною водою не менше 20 секунд до, під час та після приготування їжі й перед прийомом їжі.

Також мити їх після користування ванною кімнатою та дотиків до домашніх тварин.

Необхідно ретельно і часто мити руки під час приготування їжі. Фото Depositphotos

Важливо мити дошки для нарізання продуктів, посуд та стільниці гарячою мильною водою після приготування кожного продукту.

Чистити фрукти й овочі варто під проточною водою, навіть якщо їх шкірку не будуть їсти.

Це потрібно для того, щоб бруд та мікроби з її поверхні не потрапили всередину під час нарізання.

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2. Готуйте ретельно.

Важливо готувати їжу до потрібної температури, яка вбиває шкідливі мікроби.

Можна використовувати харчовий термометр, щоб перевірити готовність страв з м'яса, або яєць.

Гаряче буває сирим. Фото Depositphotos

Страви з домашньої птиці повинні мати внутрішню температуру не менше ніж 73,88°С.

Страви з яловичого фаршу та яєць повинні досягати як мінімум 71,11°С під час приготування.

При приготуванні заморожених продуктів дуже важливо дотримуватись вказівок на упаковці.

3. Правильно зберігайте готову їжу.

Перш ніж ставити готову їжу в холодильник, варто розкласти її в неглибокі контейнери.

Це сприяє швидкому й рівномірному охолодженню.

Важливо рівномірно охолоджувати їжу. Фото Depositphotos

Охолоджену їжу необхідно помістити в холодильник або морозильник протягом 2 годин після приготування.

Якщо температура оточуючого повітря вища за 32°С – поставити їжу охолоджуватись необхідно протягом 1 години після приготування.

Щоб зберегти їжу гарячою, наприклад, коли приходять гості, рекомендують подавати її в жаровні, чи мультиварці. Це дозволить тримати температуру їжі на рівні 60°С.

Щоб гості ласували холодними незіпсованими стравами, покладіть поруч із закусками кубики льоду.

Під час подачі, важливо тримати гарячу їжу гарячою, а холодну – холодною.

4. Слідкуйте за часом.

Дуже валиво дотримуватись рекомендацій з приготування і охолодження їжі.

Їжа душе швидко псується, але цьому можна запобігти.

Їжа дуже швидко псується. Фото Depositphotos

Необхідно викидати всі швидкопсувні продукти, які були при кімнатній температурі протягом 2 годин або більше.

5. Розділяйте.

Необхідно завжди використовувати окремі обробні дошки, тарілки й ножі для сирих продуктів, овочів, хлібу та готових страв.

Щоб не переплутати призначення дошок, можна обережно підписати їх маркером.

Якщо прийшли гості, варто запропонувати їм окремі тарілки, навіть під закуски, щоб всі одночасно не використовували одну миску з соусом, чи канапками.

6. Зберігайте і розігрівайте залишки їжі правильно.

Залишки їжі варто розкласти на більш дрібні порції або шматочки та помістити їх в неглибокі контейнери та охолодити, або заморозити.

Заморожувати залишки можна у випадку, якщо ніхто не їстиме їх найближчими днями.

Треба ретельно розігрівати залишки їжі. Фото Depositphotos

Розігрівати їжу необхідно як мінімум до 74°С перед подачею.

Це включає залишки, які були розігріті у мікрохвильовій печі.

Serving wings? Don’t wash chicken. To clean it before cooking, pat chicken dry with a paper towel over a trash can, throw the towel away, then wash your hands with soap and water. Learn more: https://t.co/XMrAX6vwSK pic.twitter.com/KOpceJgnUa — foodsafety.gov (@foodsafetygov) January 29, 2020

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