Українцям, які не погодяться на карантин, відмовлять в евакуації – ЦГЗ

Українцям, які не захочуть підписати згоду на карантин, буде відмовлено в евакуації.

Про це на прес-брифінгу розповів в.о. Генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін.

Він додав, що евакуація планується 11 лютого 2020 року. Команда рейсу буде мати костюми біологічного захисту.

Місце для евакуації ще визначають.Фото: Dragonimages/Depositphotos

Але інформація щодо рейсу буде відома станом на вечір 10 лютого.

Згоду на карантин готові підписати 51 людина, серед них – одна дитина.

"Цифри будуть змінюватись, але потенційно це 150-200 людей", – каже Кузін.

Проте він зауважує, що місце для евакуації ще визначають.

"Наразі розглядається дві локації санітарно-курортного типу в Київській області.

Також міністерство оборони пропонує свої варіанти. Можливо, це буде третій варіант локації", – розповідає Кузін.

Кузін каже, що до всіх людей будуть застосовуватись обмежувальні заходи, попри наявності чи відсутності симптомів.

Для людей буде виділено додаткові автобуси, які заберуть їх від трапу літака до місця карантину.

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