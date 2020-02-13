(Не)безпечні посилки. Коронавірус може бути живучішим, ніж думали раніше – вчені

Коронавірус COVID-19 може жити на поверхні до 9 днів.

Такий висновок вчені зробили на підставі досліджень інших коронавірусів.

Хоча раніше Міністерство охорони здоров’я повідомляло, що новий коронавірус може жити на поверхнях до декількох годин.

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Поки не зрозуміло, чи може людина інфікуватися коронавірусом, торкаючись зараженої поверхні. Фото: lightsource/Depositphotos

"Ми проаналізували різні коронавіруси, і всі результати були схожими", – каже вірусолог Ейке Штейнманн з Університету Лейбніца в Ганновері.

З досліджень про коронавіруси вчені виявили, що ці мікроорганізми можуть зберігатися на поверхні і залишатися заразними при кімнатній температурі протягом дев'яти днів.

(Для порівняння: вірус кору може жити на поверхнях до двох годин.)

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Звісно, що це верхня межа виживання коронавірусу, але в середньому це сімейство вірусів може виживати від чотирьох до п'яти днів на різних матеріалах, зокрема, на алюмінії, дереві, папері, пластику і склі.

Деякі з коронавірусів, які можуть інфікувати тільки тварин, можуть залишатися життєздатними навіть більше 28 днів.

"Низька температура і висока вологість повітря ще більше збільшують термін їхньої "придатності", – каже лікар Гюнтер Кампф з Університетської лікарні Грайфсвальда.

Та поки не зрозуміло, чи може людина інфікуватися коронавірусом, торкаючись зараженої поверхні або об'єкта, а потім свого рота, носа або, можливо, ока.

Щоб зменшити поширення коронавірусів, автори нового дослідження пропонують лікарням ретельно дезінфікувати поверхні різними розчинами з гіпохлориту натрію, перекису водню або етанолу.

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