(Не)безпечні посилки. Коронавірус може бути живучішим, ніж думали раніше – вчені

Коронавірус COVID-19 може жити на поверхні до 9 днів.

Такий висновок вчені зробили на підставі досліджень інших коронавірусів.

Хоча раніше Міністерство охорони здоров’я повідомляло, що новий коронавірус може жити на поверхнях до декількох годин.

Поки не зрозуміло, чи може людина інфікуватися коронавірусом, торкаючись зараженої поверхні. Фото: lightsource/Depositphotos

"Ми проаналізували різні коронавіруси, і всі результати були схожими", – каже вірусолог Ейке Штейнманн з Університету Лейбніца в Ганновері.

З досліджень про коронавіруси вчені виявили, що ці мікроорганізми можуть зберігатися на поверхні і залишатися заразними при кімнатній температурі протягом дев'яти днів.

(Для порівняння: вірус кору може жити на поверхнях до двох годин.)

Звісно, що це верхня межа виживання коронавірусу, але в середньому це сімейство вірусів може виживати від чотирьох до п'яти днів на різних матеріалах, зокрема, на алюмінії, дереві, папері, пластику і склі.

Деякі з коронавірусів, які можуть інфікувати тільки тварин, можуть залишатися життєздатними навіть більше 28 днів.

"Низька температура і висока вологість повітря ще більше збільшують термін їхньої "придатності", – каже лікар Гюнтер Кампф з Університетської лікарні Грайфсвальда.

Та поки не зрозуміло, чи може людина інфікуватися коронавірусом, торкаючись зараженої поверхні або об'єкта, а потім свого рота, носа або, можливо, ока.

Щоб зменшити поширення коронавірусів, автори нового дослідження пропонують лікарням ретельно дезінфікувати поверхні різними розчинами з гіпохлориту натрію, перекису водню або етанолу.

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