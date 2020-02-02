Коли болить голова, горло чи живіт: що можна їсти, а що – ні

Корисні для здоров'я продукти – не завжди корисні.

Через деякі ви можете почуватися гірше під час недуги, бо вони загострюють симптоми, пише HuffPost.

Яка саме їжа і при яких хворобах може погіршити ваше самопочуття і що ви повинні вживати замість неї?

Читайте далі, щоб дізнатися, але пам'ятайте: кожен реагує на їжу по-різному, навіть коли хворий.

Якщо деякі продукти, які потрапили в цей список, не погіршують ваш стан при відповідній хворобі, то слухайте своє тіло і не відмовляйтеся від них.

Якщо деякі продукти, які потрапили в цей список, не погіршують ваш стан при відповідній хворобі, то слухайте своє тіло і не відмовляйтеся від них. Фото: yekophotostudio/Depositphotos

Коли у вас застуда, грип чи лихоманка

❌Шпинат

Гістамін – це речовина, яка виробляється в організмі і спричиняє симптоми алергії. Її також можна знайти в багатьох продуктах. Та навіть деяка їжа, в якій гістаміну немає, може вивільняти його в організмі та спричиняти запалення.

Такою їжею є шпинат. Серед інших овочів та фруктів аналогічно впливають полуниці, помідори та цитрусові.

❌ Горіхи

Горіхи містять важливі поживні речовини, а саме цинк і вітамін Е, які можуть допомогти організму боротися з інфекцією. Але варто утримуватися від них, коли ви тільки-но захворіли, особливо якщо у вас проблеми зі шлунком або лихоманка.

Оскільки горіхи містять багато жирів, вашому організму доведеться більше працювати, щоб їх перетравлювати. Це може викликати розлад шлунка і позбавити організм енергії, яка потрібна для боротьби з інфекцією.

Вважають, що горіхи також можуть вивільняти гістамін.

❌ Броколі

Хоча брокколі дуже корисна і містить вітаміни А і С, що зміцнюють імунітет, в ній також багато клітковини, яку важко перетравити, коли ви хворієте.

Щоб уникнути подразнення шлунково-кишкового тракту, споживайте продукти з низьким вмістом клітковини – їх буде легше перетравлювати. Тоді ваше тіло зможе зосередитися на боротьбі з інфекцією.

✅ Червоний перець

У червоному перці є речовина під назвою кверцетин, потужний антиоксидант, який також має противірусну та протизапальну дію.

Він також багатий на вітамін С, потужний антиоксидант, який, зменшує тривалість симптомів застуди, але водночас не такий кислий, як цитрусові. А це - бонус, якщо у вас болить горло.

✅ Гриби

Цитокіни – це білки, які очолюють відділ імунної системи організму. Вони регулюють імунну відповідь, подаючи сигнал тривоги, коли ви хворі, і запускаючи режим спокою, коли ви здорові.

Дослідження показують, що гриби, наприклад, шіїтаке і кордицепс, можуть збільшувати рівень цитокінів і допомагати імунній системі боротися з інфекцією.

✅ Курячий суп чи бульйон

Курячий суп містить сполуки, які мають протизапальну дію, тому він корисний для боротьби із застудою і грипом.

Дослідження 2012 року із журналу American Journal of Therapeutics. стверджує, що одна із цих сполук, карнозин, є в курці і може бути корисним при боротьбі з ранніми стадіями застуди або грипу.

Бульйон же корисний тим, що може підтримувати водний баланс в організмі.

Якщо у вас болить голова

❌ Витримані сири

Чим довше продукти старіють, тим більше гістаміну вони виробляють, а сири, як-от гауда, швейцарський і пармезан, очолюють список "правопорушників".

Гістамін у цих сирах може викликати розширення кровоносних судин головного мозку, спричиняючи головний біль (або посилюючи її).

❌ Ферментовані продукти

Тирамін, амінокислота, яка міститься в ферментованих продуктах, таких як квашена капуста, також може викликати головний біль.

Деяким людям важко розчеплювати тирамін, через що вони більш схильні до головного болю від продуктів, які містять високий рівень тираміну.

Вживання цих продуктів може викликати ланцюгову реакцію, яка призводить до звуження і розширення кровоносних судин в головному мозку, що викликає пульсуючий головний біль.

Гістамін у витриманих сирах може викликати розширення кровоносних судин головного мозку, спричиняючи головний біль. Фото: piotr_marcinski/Depositphotos

✅ Нежирне м’ясо

Яловичина, курка і інше нежирне м'ясо містять вітамін В2 і коензим Q10, які допомагають перетворити їжу в енергію.

"Точний механізм невідомий, але з'являються дослідження, які підтверджують, що люди, які страждають на мігрень, можуть мати проблеми з енергетичним обміном в мозку", – пояснює Рене Велленштейн, сертифікований лікар, який спеціалізується на функціональній медицині.

✅ Огірки

"Вживання в їжу продуктів, багатих на воду, наприклад, огірків і кавунів, відновлює баланс води в організмі. Мозок наповнюється рідиною, і симптоми головного болю зникають", – каже Велленштейн.

Коли у вас кашель або біль у горлі

❌ Сирі овочі

За словами Велленштейна, чим більше у вас болить горло, тим важче проковтнути їжу, у якої нерівна або шершава поверхня. Окрім цього, вона викликатиме подальше подразнення. Такими часто є сирі овочі. Тому у цей період їх краще уникати.

❌ Цитрусові

Їсти цитрусові під час хвороби може бути непросто. З одного боку, це може збагатити ваш організм вітаміном С, а також калієм, нестача якого перешкоджає відновленню енергії.

З іншого боку, у цитрусових високий рівень кислотності, що може ще більше подразнювати горло.

✅ Яйця

Яйця не тільки легко проковтнути, вони ще й містять вітамін D і цинк, які допомагають імунній системі.

Крім того, білок, у яйцях розщеплюється на амінокислоти, які потім переробляються в антитіла та інші білки, які зміцнюють наш імунітет.

✅ Мед

Мед не тільки допомагає полегшити біль в горлі, але і є природним засобом від кашлю.

Вживання молочних продуктів може посилити діарею, здуття і біль в животі. Фото: VitalikRadko/Depositphotos

Коли у вас болить живіт, нудота або діарея

❌ Молочні продукти

Вживання молочних продуктів може посилити діарею, здуття і біль в животі.

❌ Висівки

Висівки багаті на клітковину, яка не розчиняється у воді, тому може пройти через шлунково-кишковий тракт у більш швидкому темпі – не дуже добре, коли ви вже "живете" на унітазі. Те ж саме стосується мюслів, коричневого рису і макаронів з цільнозернової пшениціі.

❌ Боби

Цукри, присутні в бобах, можуть посилювати діарею, випускання газів і спазми. Це пов'язано з тим, що організм може не синтезувати достатню кількість необхідного ферменту для повного перетравлення цих цукрів.

✅ Вівсянка

Крім того, що вівсянка дуже м'яка і ніжна для шлунка, вона містить розчинну клітковину, що допомагає регулювати швидкість проходження їжі через організм.

Вівсянка також містить селен, який допомагає захистити організм від інфекції.

✅ Білий рис

Рис – ще один продукт, який дозволить вашій травній системі перепочити. У ньому багато крохмалю і мало клітковини, що робить його ідеальною їжею після діареї.

✅ Банани

Коли ви страждаєте від діареї або блювоти, рівень калію в вашому організмі може знижуватися. Калій є важливим мінералом, який врівноважує кількість води у вашому тілі і підтримує ваші клітини хорошій формі.

Банани багаті на калій, тому можуть вам допомогти. А ще спеціалісти радять шукати зеленуваті фрукти. Вони сприятимуть розмноженню корисних бактерій в кишечнику.

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