МОЗ запевняє, що не закриватиме лікарні в рамках медреформи

Медична реформа не передбачає закриття лікарень.

Про це у Житомирі під час брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль, повідомляє Укрінформ.

Лікарі, які роблять невелику кількістю операцій, втрачають практичні навички. Фото: vilevi/Depositphotos

"Жодна лікарня не має бути закритою, що теж є гарячим питанням. Йдеться про оптимізацію надання медичних послуг.

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Якщо в сусідній лікарні робиться 100 операцій з приводу апендициту, а в нашій 15, то робити у другій оперативні втручання немає жодного сенсу", - зауважив Коваль.

За його словами, лікарі, які роблять невелику кількістю операцій, втрачають практичні навички, знижується якість надання послуг та збільшується кількість ускладнень у пацієнтів.

Начальник управлення комунікацій Національної служби здоров’я України Тетяна Бойко розповіла про такі медичні заклади.

Наприклад, у хірургічному відділенні у райлікарні на Рівненщині упродовж року роблять 9 операцій. Крім того, у пологовому відділенні на Одещині приймають 86 пологів на рік.

Вона пояснила, що це занизькі показники і в таких відділеннях лікарі втрачають кваліфікацію.

Нагадаємо, що 27 листопада Уряд ухвалив Програму медичних гарантій, яка запрацює з 1 квітня 2020 року, давши старт другій хвилі трансформації системи охорони здоров'я.

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Програма медичних гарантій для населення діятиме для всіх видів допомоги:

первинної,

спеціалізованої,

високоспеціалізованої,

екстреної,

паліативної,

медичної реабілітації

та реімбурсації ліків.

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