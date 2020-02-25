МОЗ запевняє, що не закриватиме лікарні в рамках медреформи

Медична реформа не передбачає закриття лікарень.
Про це у Житомирі під час брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль, повідомляє Укрінформ.
|Лікарі, які роблять невелику кількістю операцій, втрачають практичні навички. Фото: vilevi/Depositphotos
"Жодна лікарня не має бути закритою, що теж є гарячим питанням. Йдеться про оптимізацію надання медичних послуг.
Якщо в сусідній лікарні робиться 100 операцій з приводу апендициту, а в нашій 15, то робити у другій оперативні втручання немає жодного сенсу", - зауважив Коваль.
За його словами, лікарі, які роблять невелику кількістю операцій, втрачають практичні навички, знижується якість надання послуг та збільшується кількість ускладнень у пацієнтів.
Начальник управлення комунікацій Національної служби здоров’я України Тетяна Бойко розповіла про такі медичні заклади.
Наприклад, у хірургічному відділенні у райлікарні на Рівненщині упродовж року роблять 9 операцій. Крім того, у пологовому відділенні на Одещині приймають 86 пологів на рік.
Вона пояснила, що це занизькі показники і в таких відділеннях лікарі втрачають кваліфікацію.
Нагадаємо, що 27 листопада Уряд ухвалив Програму медичних гарантій, яка запрацює з 1 квітня 2020 року, давши старт другій хвилі трансформації системи охорони здоров'я.
Програма медичних гарантій для населення діятиме для всіх видів допомоги:
- первинної,
- спеціалізованої,
- високоспеціалізованої,
- екстреної,
- паліативної,
- медичної реабілітації
- та реімбурсації ліків.
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