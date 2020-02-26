Львівська міська рада захищається від коронавірусу. ФОТО

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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26 лютого 2020

У Львівській міській раді встановили антисептики та розвісили інформаційні плакати щодо коронавірусу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Депутат також додає, що такі пристрої важливо встановити в школах, медичних закладах та громадських місцях.

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Нагадаємо, що найкращий метод профілактики вірусних захворювань — це мити руки з милом та уникати місця великого скупчення людей.

Якщо ви все ж таки користуєтесь санітайзером, то упевніться, що вміст алкоголю  60-95% і ви обробили ним руки повністю. 

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)  повідомляє, що жодні антисептики не допоможуть, якщо вірус вже потрапив в організм людини. 

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