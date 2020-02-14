Державні фармацевтичні виробники Китаю збирають плазму з крові людей, які одужали від нового коронавірусу.
Виявилось, що це допомагає у лікуванні критично хворих пацієнтів, пише Bloomberg.
|Фото: peshkova/Depositphotos
Компанія використала плазму, яка містить потужні антитіла, для лікування понад 10 важко хворих пацієнтів із 8 лютого.
Стан тих пацієнтів, яким було надано таке лікування, покращився упродовж 24 годин: зменшилося запалення, підвищився рівень кисню в крові.
Людей, які одужали, закликають, здавати кров.
Як виглядає коронавірус
Вірус має шипи, яки нагадують корону, завдяки яким він і отримав свою назву.
Фото того, як виглядає коронавірус під мікроскопом доступні на Flickr американської державної лабораторії.
Новий вірус COVID-19 е відрізняється зовнішньо кардинально від інших коронавірусів. Різниця лише в геномі.
Нагадаємо, що станом на 14 лютого, від китайського коронавірусу Covid-19 померло 1 383 особи. Водночас успішно завершили лікування 6886 людей.
Вас також може зацікавити:
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.