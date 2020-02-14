Коронавірус: плазму крові людей, які одужали, використовують для лікування важкохворих

Державні фармацевтичні виробники Китаю збирають плазму з крові людей, які одужали від нового коронавірусу.

Виявилось, що це допомагає у лікуванні критично хворих пацієнтів, пише Bloomberg.

Компанія використала плазму, яка містить потужні антитіла, для лікування понад 10 важко хворих пацієнтів із 8 лютого.

Стан тих пацієнтів, яким було надано таке лікування, покращився упродовж 24 годин: зменшилося запалення, підвищився рівень кисню в крові.

Людей, які одужали, закликають, здавати кров.

Нагадаємо, що станом на 14 лютого, від китайського коронавірусу Covid-19 померло 1 383 особи. Водночас успішно завершили лікування 6886 людей.

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