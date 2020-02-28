В Україну привезуть тести для виявлення коронавірусу вдома – МОЗ

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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28 лютого 2020

10 березня в українських лабораторіях з'являться швидкі тести на виявлення коронавірусу.

Про це заявив заступника Міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу.  

Ці тести можна використовувати за межами лабораторії, безпосередньо удома. 

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Необхідний час для результатів дослідження – 15-20 хвилин.

"Швидкі тести всеодно потребуватимуть повторного дослідження в лабораторії.

Проте вони допоможуть визначити подальшу тактику поводження з хворим", – зазначив заступник міністра. 

Крім того, Віктор Ляшко зазначив, що в Україні наявні тест-системи, які були закуплені Центром громадського здоров'я у німецького виробника. 

Раніше Всесвітня організація передала до української лабораторії 30 наборів реагентів для тестування на COVID-19.

Такої кількості вистачить для проведення трьох тисяч досліджень 

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