В Україну привезуть тести для виявлення коронавірусу вдома – МОЗ

10 березня в українських лабораторіях з'являться швидкі тести на виявлення коронавірусу.

Про це заявив заступника Міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу.

Ці тести можна використовувати за межами лабораторії, безпосередньо удома.

Необхідний час для результатів дослідження – 15-20 хвилин.

"Швидкі тести всеодно потребуватимуть повторного дослідження в лабораторії.

Проте вони допоможуть визначити подальшу тактику поводження з хворим", – зазначив заступник міністра.

Крім того, Віктор Ляшко зазначив, що в Україні наявні тест-системи, які були закуплені Центром громадського здоров'я у німецького виробника.

Раніше Всесвітня організація передала до української лабораторії 30 наборів реагентів для тестування на COVID-19.

Такої кількості вистачить для проведення трьох тисяч досліджень

Вас також може зацікавити: