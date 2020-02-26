Що роблять, щоб коронавірусу не було в Україні, та чому евакуація й обсервація відбулись саме так: інтерв’ю Зоряни Скалецької

Зовсім недавно міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька давала інтерв’ю "Українській правді. Життя" щодо готовності до ймовірного занесення та спалаху в Україну коронавірусу.

Але від цього часу відбулося багато резонансних подій, які закрутилися навколо евакуації наших громадян та іноземців з Уханю – з масовими протестами, панікою та претензіями до влади з приводу відсутності адекватної комунікації з суспільством.

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Сама ж міністерка Скалецька також оселилася з евакуйованими в санаторії "Нові Санжари" на двотижневий період обсервації.

За що також наразилась на масову критику, мовляв, нема чого там сидіти, коли країна стоїть перед ризиком коронавірусу та старту другого етапу медичної реформи.

"Українська правда. Життя" знову поспілкувалося із Зоряною Скалецькою, щоб врешті почути відповіді на ті запитання, які масово висловлювали учасники протестів у різних точках України щодо розміщення людей в їх населених пунктах та критику в соцмережах.

Зоряна Скалецька в обсервації в санаторії "Нові Санжари"

ПРО "САМОІЗОЛЯЦІЮ" ТА ОСОБЛИВОСТІ ОБСЕРВАЦІЇ

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– Окремі опозиційні політики та люди в соцмережах критикують вас за рішення оселитися в обсервації, назвавши це самоізоляцією та самовільним позбавленням волі.

Зараз, коли пристрасті навколо евакуації українців з Уханю, дещо вляглися, ви своє рішення щодо обсервації оцінюєте більше як емоційне чи раціональне?

– Коли не чули наші аргументи про дотримання стандартів епідеміологічної безпеки, коли ставили під сумнів безпечність обраного об’єкту в Нових Санжарах, коли ризик зараження порівнювали ледь не з Чорнобилем, то якими ще аргументами можна було донести до людей, що це безпечно?

Коли заявляють, що міністр не сидить в своєму кабінеті в міністерстві, то це – маніпуляції. Будучи в Києві, між зустрічами я не завжди встигаю зайти в міністерство.

Всі міністри постійно мають відрядження, в т.ч. закордон.

В нас для того є заступники міністра, є цілий штат міністерства, щоб давати ту чи іншу вказівку і виконувати затверджені плани і так далі.

Де я б не перебувала, я завжди на телефонному зв’язку чи на скайпі, мені постійно надходять документи, з якими я працюю.

Тобто робота як велась, так і ведеться.

Фото з fаcebook-сторінки Зоряни Скалецької

Всі моє заступники мають свою ділянку роботи, з ними ми узгоджуємо наші дії. Вранці вони мене інформують щодо своїх планів, після шостої вечора вже інформують про підсумки виконаної роботи.

– В чому ризик, якщо ви все-таки вийдете з обсервації: адже ви живете на іншому поверсі, ніж евакуйовані, в гості до них ходили в максимальному захисті, при цьому, досі ні в кого з евакуйованих не виявлено ознак хвороби.

Тобто по факту ви не є контактною особою з хворим на коронавірус.

– Зайшовши в приміщення даного корпусу, навіть поспілкувавшись лише з екіпажом і лікарями, які супроводжували евакуйованих, я, згідно з правилами обсервації, вийти вже не можу, оскільки це буде порушенням правил.

– Тобто якщо в когось з евакуйованих раптом таки виявиться коронавірус, і обсервація буде автоматично продовжена на 14 днів, ви теж автоматично продовжите термін вашого перебування там?

– Так. Але це не вплине на роботу міністерства. Координація роботи відбувається постійно в телефонному та електронному режимах.

– Ви навідалися до евакуйованих в спецкомбінезоні та пластиковій масці на все обличчя.

Схожі комбінезони представляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков для співробітників ДСНС, які брали участь в евакуації, але близько не контактували з евакуйованими.

Водночас, лікарі, які близько контактують і беруть проби для тестів на коронавірус без комбінезонів, в халатах, масках, окулярах, що, зрештою є в межах рекомендацій ВООЗ.

То навіщо ці комбінезони?

Фото з fаcebook-сторінки Олександра Махова

– Я радилася з епідеміологами, в який спосіб можу навідатися до людей і вони мені передали ці засоби захисту. Вони фахівці й я не бачу потреби з ними сперечатися.

В Державній службі надзвичайних ситуацій були закуплені також засоби захисту (комбінезони – ред.). Але йдеться не про вигляд, а про максимальний захист з точки зору епідеміологічної безпеки.

Що ті, що інші засоби індивідуального захисту мають однакову ступінь захисту очей, носу, рук тощо.

– Кожна країна доволі індивідуально підходить до умов обсервації своїх евакуйованих громадян.

Так, в Росії не дозволялося людям навіть виходити з кімнат.

В Нових Санжарах можна ходити по корпусу, зате не можна виходити з приміщення, а у Франції люди могли гуляти територією табору, де їх помістили.

Чим в Україні мотивували саме такі заходи безпеки?

– Ми відштовхувалися від того, наскільки можемо контролювати дисципліну і ризик порушення правил.

Щоб вийти на свіже повітря, тут є балкони, а ходити по території – це додаткова задача для Нацгвардії контролювати пересування.

Виходити з кімнат дозволяється, але в масках. Евакуйовані летіли в одному літаку, тому комунікація між ними залишилася на тому ж рівні – перетинатися в масках. Але ми рекомендуємо не збиратися у великі групи.

– Але в санаторії уже організували тенісний стіл для організації людей в групи…

– Ми домовилися, що грає по дві людини без спостерігачів.

– Наскільки суворо контролюється дотримання цих правил, умовно, щоб ніхто не вийшов з номеру без маски?

– Ми апелюємо до їх розуміння, що у випадку недотримання рекомендацій і виявлення позитивного аналізу на коронавірус, кожен з них продовжить свій термін перебування тут.

Тому всі намагаються бути сумлінними і досить відповідально до цього ставляться.

– Як при суворому режимі на другий чи третій день обсервації на територію санаторію потрапили журналісти ZIKу, які тепер теж там живуть, бо заборонено виходити з обсервації?

– На це був дозвіл і це було рішення оперативного штабу уряду.

Питання стояло в додатковому засобі поширення інформації звідси.

Забір аналізів у евакуйованих з Уханю. Фото fаcebook-сторінка Олександра Махова

ПРО ПІДГОТОВКУ ЕВАКУАЦІЇ

– Чи відповідає дійсності інформація, яку озвучили в публікації "Дзеркала тижня", що спочатку евакуйованих планувалося розмістити на обсервацію в них вдома.

І лише після 11 лютого почалися пошуки місця, куди їх разом вкупі розмістити.

– Ні, це неправда. Пошук місця для обсервації тривав ще з 24 січня, коли ми приймали відповідні рішення МОЗу.

Вже тоді, щоб розуміти ситуацію, тривав збір інформації про об’єкти для ймовірної евакуації.

Варіант розміщення вдома ніколи не обговорювався як альтернативний.

– А яка була причина перенесення евакуації з Уханю з 11 лютого, про що заявляли українці в Китаї.

Вони писали обурливі дописи, що їм все обіцяють, а ніяк не вивезуть.

Мовляв, хтось не підписав згоду на обсервацію, а потім буквально перед вильотом 11 лютого повідомили, що з технічних причин літака не буде.

– Ми нічого не переносили. У нас велася робота в режимі підбору та прийняття рішень.

Дійсно був момент, що особи, які погоджувалися на двотижневу обсервацію, потім відмовлялися, а потім знову погоджувалися.

Комунікація з нашими громадянами там велася з боку дипломатичних установ.

Людей попросили, щоб вони в будь-який момент були в режимі 72-годинної готовності, якщо буде прийнято рішення про прибуття літака.

Багато хто це сприйняв, що буквально вже за 72 години вони будуть вилітати. Це подвійне трактування і викликали непорозуміння, тобто хтось прийняв бажане за дійсне.

– Добре, але чому в той же санаторій "Медибори", за словами його директора, з МОЗу про можливість розміщення звернулися аж 15 лютого?

– До цього було проведено оцінку дуже багатьох об’єктів, куди виїжджали наші бригади. Тобто постійно велася робота з підбору різних локацій і мали бути також підібрані альтернативні варіанти.

"Медобори" вже були енним об’єктом в цьому переліку. Перед тим був об’єкт, який багато в чому підходив, але був "заморожений" на зиму, а відновити його роботу було доволі складно. І таких місць було багато.

– Після ситуації з "Медоборами" і масовими протестами голова Тернопільської ОДА подав у відставку. Чи вважаєте її справедливою?

– Я не до кінця знайома з причинами його рішення. Але в кожного голови ОДА є своя зона відповідальності та функціоналу, якщо він відчував, що йому треба підтримка, він завжди мав можливість звернутися за нею.

Для МОЗ комунікація з регіонами є важливою, ми повністю відкриті до співпраці та взаємодії.

Якщо в керівника області виникали якісь питання, він мав би реагувати. Тим паче, він мав інформацію, що один з об’єктів, який розглядають, знаходиться в його області.

– Але під час екстреного засідання Тернопільської облради голова ОДА заявив, що сам дізнався про "Медоброри" лише 17 лютого, тобто на кілька днів пізніше, ніж директор санаторію.

Схожа ситуація на Полтавщині – за словами голови ОДА, йому стало відомо про вибір Нових Санжар лише вранці 20 лютого, коли борт уже долітав до України. Чи виправдана така комунікація?

– Уряд шукав локації через всі відомства, всі облдержадміністрації та навіть приватників. Шляхи були різні.

І різні голови ОДА казали, що в нас є якісь закинуті дитячі табори. Також пропоновані відомчі об’єкти, які не завжди підпадали під всі наші критерії. Також відмовлялися приватники.

Оперативний штаб уряду, приймаючи рішення про конкретні об’єкти, вирішив не комунікувати, які саме об’єкти розглядаються, щоб забезпечити безпеку всіх евакуйованих та інших громадян.

І лише коли приймалося рішення про конкретний напрямок (область, в якій розміщений об’єкт – ред.), тоді вже інформувалися керівники на місцях.

– Чи не було допущено помилок в комунікації в ситуації в Винниківським госпіталем під Львовом і тим переполохом, яким там стався?

Зараз лікарі госпіталю вимагають розслідування дії влади з приводу симуляційних навчань напередодні прильоту боту з Уханю.

Протест лікарів у Винниках

– Загалом мені важко коментувати, що там насправді відбулося.

Якщо в нас тепер (лікарі – ред.) так будуть реагувати на навчання і будуть придумувати, чому і як, то нічого ми в країні не зробимо.

Уявіть собі, що хтось проводить навчання щодо протипожежної безпеки, а, натомість, замість евакуюватися хтось каже: "А ми не вийдемо".

В країні має бути порядок. Якщо кожен буде дозволяти собі зривати виконання тих чи інших рішень, то про яку ефективність в системі державного управління можна говорити за умови невиконання вказівок.

Ми ще будемо розбиратися з діями медичних працівників (госпіталю у Винниках – ред.), які ще з університету знають порядок таких навчань. Тому ці заяви лікарів, які лунали, вражають.

– Тобто можуть бути навіть догани для співробітників госпіталю?

– Це буде окрема розмова з моїми заступниками та керівниками департаменту.

Однозначно ми будемо приймати рішення, які висновки зробити і як вплинути на ситуацію в цьому закладі.

– Чи не найчастіше від обурених людей лунає запитання, чому не розміщують людей у Києві у "Феофанії", підпорядкованій Державному управлінню справами та де лікуються депутати та чиновники.

Мовляв, там найкраще лікують.

– До чого тут лікування? Це запитання вкотре підтверджує, що люди при постійній комунікації з нашого боку не чують, що їм говорять.

А я постійно говорила, що ми шукаємо заклади, де є можливість розмістити саме здорових людей.

Крім того, розмістити саме ту кількість, яка буде евакуйована разом з супроводжуючими особами.

Також, де не перебуватимуть інші люди і є можливість ізоляції, організації охорони об’єкту та знезараження стічних систем дезінфектантами.

То за якими з цих критеріїв підходить "Феофанія"? Тим більше, там постійно перебуває велика кількість пацієнтів.

Здорові громадяни не потребують госпіталізації в "Феофанію", яка працює в режимі надання цілодобової медичної допомоги.

– Але Винниківській госпіталь, де також надається постійна медична допомога більше сімсот пацієнтам, таки розглядався як місце для обсервації?

– Є рішення оперативного урядового штабу, що інформація певного виду, в т.ч. про місця для обсервації, є виключно для службового користування і вона не розголошується.

– Тоді оцініть, будь ласка, дії депутат з провладної партії "Слуга народу", який ще за тиждень до евакуації розголосив інформацію про можливе розміщення евакуйованих людей в санаторії під Києвом "Пролісок".

Він же потім похвалився, що домігся викреслення цього об’єкту з списку можливих.

Чи дійсно Дубінській доклався, щоб в "Пролісок" не повели людей і чи не допоміг він тим самим посіяти паніку?

– Дуже багато політиків нам "допомогло" посіяти недовіру. У нас майже кожен другий знає, що робити, як лікувати, які ліки давати, замість того, щоб дослухатися до думки фахівців, в том числі епідеміологів, за якими критеріями приймалися рішення і обирались об’єкти.

Ще раз повторюся: вибір будь-якої локації залежав в т.ч. від того, яка фінальна кількість людей буде допущена на борт.

Крім того, "Пролісок" – це приватний заклад (як і "Медобори" – ред.) і в цій ситуації стояло і питання згоди та готовності його власника.

АЛОРИТМ ДІЙ З НОВИМИ ЗАГРОЗАМИ

– Який сьогодні алгоритм дій, якщо особа звертається до сімейного лікаря з ознаками гострого респіраторного захворювання і повідомляє, що або приїхала з країни, де зафіксований коронавірус або якщо мала контакт з представником Китаю?

Це одразу припис на госпіталізацію в інфекційну лікарню?

– Особи, які прибули з Китаю чи були в контакті, і мають ознаки ГРЗ, вважаютимуться такими, що мають підозру (на коронавірус – ред.).

Якщо є певна кількість симптомів, а це не лише температура, і був контакт, то людину дійсно повинні направити в інфекційну лікарню і там провести додаткове обстеження.

Таке направлення, поки не підтверджений діагноз, також допомагає обмежити нові контакти та ймовірне поширення вірусу.

Далі проводять тест на грип, оскільки зараз сезон грипу. Якщо раптом виявиться, що це не грип, тоді матеріали для аналізу передають на тестування на коронавірус.

В нас такі випадки були в кількох областях, коли люди приїхали з Китаю, і на скарги з симптомами ГРЗ їх одразу відправляли в лікарню.

У всіх цих випадках лікарі діагностували саме грип. Тобто тестування на коронавірус уже не треба було проводити.

– На цей момент перевірка на коронавірус відбувається в єдиній лабораторії в Києві, куди з регіонів відправляють біоматеріали на аналіз.

Чи планується розподілення наявних тест-систем напряму в регіони?

– Наразі ми вивчаємо питання цієї необхідності і я тут покладаюсь на фахівців з оперативного штабу МОЗу.

Для збільшення натисніть на схему. Джерело МОЗ

Для збільшення натисніть на схему. Джерело МОЗ

– Зважаючи на ситуацію з поширенням вірусу в Італії, де попередньо були введені посиленні перевірки в аеропортах, хоча може й запізно, бо поширення вірусу не вдалося уникнути, чи вважаєте, що в Україні є шанс оминути вірус перевірками людей в аеропортах і на пропускних пунктах?

– Зараз проводиться температурний скринінг усіх осіб, які прибувають з країн, де виявлені випадки коронавірусних інфекцій.

Якщо буде виявлена температура, людину опитають з приводу наявності інших симптомів гострого респіраторного захворювання, чи була вона в країнах, де мала місце передача зараження на коронавірус.

Після цього проведуть тестування на звичайний грип, щоб відсіяти його ймовірність. І якщо грип не підтвердять, то проведуть аналіз на коронавірус.

Я утримаюся від будь-який прогнозів. Ми керуємося інформацією ВВОЗ, відповідно прошу усіх слідкувати за нашими щоденними брифінгами на цю тему.

Мар’яна П’єцух, спеціально для УП.Життя

Титульне фото IgorVetushko/Depositphotos

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