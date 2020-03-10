На Комітеті здоров`я нації у Раді розглянуть скасування медреформи. ДОКУМЕНТ

Комітет здоров'я нації Верховної Ради буде вирішувати рекомендувати парламенту скасувати медичну реформу чи ні.

На засіданні, яке має відбутися 13 березня, хочуть розглянути законопроєкт 3130, який має визнати таким, що втратив чинність закон "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (2168).

Також там розглянуть проєкт постанови про невідкладні заходи щодо недопущення знищення системи охорони здоров'я України (3140).

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На засідання комітету його голова Михайло Радуцький запросив новопризначеного міністра охорони здоров'я Іллю Ємця.

Про це, з посиланням на документ, повідомляють джерела "Української правди. Життя".

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Ініціатори законопроєкту 3130, яким пропонують скасувати реформу, народні депутати:

Королевська Наталія Юріївна,

Солод Юрій Васильович,

Шуфрич Нестор Іванович,

Німченко Василь Іванович,

Рабінович Вадим Зіновійович,

Макаренко Михайло Васильович.

Ініціатори законопроєкту стверджують, що його прийняття "створить передумови для відновлення змісту та обсягу прав і свобод громадян та скасуванню так званої "медичної реформи".

Також автори документа хочуть, щоб закон набрав чинності відразу після його публікації.

"Кабінет міністрів протягом трьох місяців має все привести у відповідність із Конституцією України та цим законом", – йдеться у проєкті закону.

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У пояснювальній записці автори законопроекту пояснюють, що хочуть знову зробити медицину в Україні безкоштовною.

За інформацією джерел "Української правди. Життя", комітет не планує підтримувати цей законопроєкт.

У постанові 3140, яку теж планують розглядати на засіданні, вимагають визнати незадовільними дії Кабінету міністрів України щодо реформування системи охорони здоров’я України, ліквідації Державної санітарно-епідеміологічної служби України та заходів протидії поширенню туберкульозу, вірусних гепатитів В і С, запобігання занесенню на територію України та поширенню серед населення вірусу COVID-19.

У законопроєкті пропонують доручити Кабміну: посилити державний санітарно-епідеміологічний нагляд (контроль) в населених пунктах, місцях перетину державного кордону України;

не допустити зростання цін та виникнення штучного дефіциту лікарських засобів, виробів медичного призначення.

Згідно з пояснювальною запискою проєкту, до 01.04.2020 року автори постанови хочуть забезпечити:

припинення запровадження другого етапу медичної реформи до прийняття відповідного рішення Верховною Радою;



відновлення роботи Державної санітарно-епідеміологічної служби;



підвищення заробітної плати професіоналів в галузях лікувальної справи, медико-профілактичної справи, медицини та фахівців, які працюють в державних та/або комунальних закладах охорони здоров’я, на 100% шляхом доплат з Державного фонду регіонального розвитку та/або інших джерел, звільнивши дані доплати від оподаткування;



запровадження мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я до прийняття спеціального закону щодо системи органів охорони здоров’я України.

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