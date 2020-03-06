Санепідемслужбу відновлять – новий очільник МОЗ Ілля Ємець

Міністерство охорони здоров'я розпочинає відновлення санітарно-епідеміологічної служби.

Про це розповів новий міністр охорони здоров’я Ілля Ємець в ефірі шоу "Право на владу".

Ілля Ємець. Фото Київська міська рада

"Ми відновлюємо систему протиепідемічного захисту України.

Сьогодні прем’єр-міністр погодив моє прохання поновити Державну санітарно-епідеміологічну службу, яка була зруйнована протягом останніх декількох років", – зазначив він.

Ємець додав, що головним санітарним лікарем країни стане перший заступник міністра охорони здоров’я.

Також він повідомив, що Національна служба здоров’я не буде скасована, але буде змінена.

Мовляв, заміна функції допоможе створити страховий поліс базового рівня.

Нагадаємо, що 4 березня 2020 року Ілля Ємець змінив Зоряну Скалецьку на посаді міністра охорони здоров'я.

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