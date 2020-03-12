Ємець розповів, що не руйнуватиме лікарні та як захистить українців від інфекційних хвороб

Відновлення системи санепідемслужби допоможе захистити українців від інфекційних хвороб.

Таке переконання озвучив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив під час зустрічі з представниками міжнародних організацій, зокрема Всесвітньої організації охорони здоров'я, Центру з контролю та профілактики захворювань в США, агенції USAID, а також Світового банку.

Ілля Ємець. Фото МОЗ

"Протягом багатьох років система епідемічного захисту України поступово руйнувалася.

Зараз, особливо на фоні протидії коронавірусній хворобі COVID-19, ми розуміємо, що ситуацію потрібно змінювати.

Саме тому одним із ключових пріоритетів нового керівництва міністерства я вважаю відновлення зруйнованої системи санітарної епідеміологічної служби – щоб захистити українців від інфекційних хвороб", – зазначив міністр.

Ємець уточнив, що головним відповідальним за епідемічний захист в Україні буде заступник міністра-головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

На тій же зустрічі міністр пообіцяв, що МОЗ продовжить реформу системи охорони здоров’я.

"Нова модель базуватиметься на основі найкращого вітчизняного досвіду та передових закордонних практиках. Керівництво МОЗ буде допомагати лікарням та медичним установам, "а не руйнувати їх", – цитує очільника відомства Facebook МОЗ.

"Нам потрібно створити таку систему в Україні, щоб наші молоді та висококваліфіковані лікарі мали достойні умови роботи на батьківщині, а не прагнули якомога швидше виїхати за кордон", – зазначив міністр.

Крім того, Ілля Ємець додав, що реформа буде доповнена створенням державної страхової медицини.

"Сьогодні ми готуємо модель, яка доповнить напрям реформи створенням в Україні державної страхової медицини.

Тобто українці вперше отримають державне медичне страхування, яке забезпечить не тільки доступність до будь-якого медичного закладу, а і надання допомоги найкращих визнаних спеціалістів", – зазначив міністр під час Форуму "Прогрес реформи первинної ланки і координація зі спеціалізованою медичною допомогою у 2020. Вакцинація як показник якості на первинці. Роль первинки у відповіді на COVID-19".

Нагадаємо, що функцію державного страховика сьогодні виконує Національна служба здоров'я України.

За словами очільника, реформа МОЗ також передбачає об’єднання Колегії лікарів та зменшення бюрократичного апарату системи.

"Впроваджуючи зміни ми повинні орієнтуватися на інтереси людей.

При цьому ми не можемо допустити, щоб від реформи постраждав 2 і 3 рівні медицини", – підкреслив Ілля Ємець.

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