Людина може бути заразною коронавірусом до 37 днів – дослідження

Пацієнти з новим коронавірусом можуть бути заразними протягом декількох тижнів, оскільки вірус може жити у дихальних шляхах до 37 днів.

Про це повідомило нове дослідження, опубліковане в медичному журналі Lancet.

Середній час від початку захворювання до виписки складав 22 дні

Вчені визначили, що тривалість розповсюдження вірусу коливається від 8 до 37 днів.

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В середньому ті, хто вижили, були заразними упродовж 20 днів, але у фатальних випадках вірус міг розповсюджуватися до самої смерті людини.

Випадки хвороби, які закінчились летально, тривали від 15 до 22 днів. В середньому інфіковані помирали за 18,5 днів.

Сьогодні рекомендований період ізоляції після зараження становить 14 днів.

Але якщо люди залишаються заразними ще довго після зникнення симптомів, то можуть мимоволі розмножувати збудника вже після карантину.

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Ці дані мають "важливе значення як для ухвалення рішення про ізоляцію пацієнтів, так і для лікарів щодо тривалості антивірусного лікування", – написли Фей Чжоу з Китайської академії медичних наук та інші автори дослідження.

У дослідження включили всіх дорослих пацієнтів (більше 18 років) з лабораторно підтвердженим COVID-19 з двох уханських лікарень, які були виписані або померли до 31 січня 2020 року.

Всього вчені проаналізували 191 пацієнта, з яких 137 були виписані і 54 померли в лікарні.

Також у вчених є версія, що перший випадок зараження коронавірусом був зафіксований в листопаді 2019 року, повідомляє South China Morning Post.

До цього офіційно вважали, що коронавірус вперше зафіксували в Китаї в кінці грудня 2019 року.

Ймовірно, першим, хто захворів на Covid-19, був 55-річний чоловік з китайської провінції Хубей.

З цієї дати кожен день реєструували від одного до п'яти нових випадків.

До 15 грудня вже було 27 інфікованих. До 20 грудня кількість підтверджених випадків досягла 60.

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