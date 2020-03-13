Радуцький обіцяє підтримати медреформу. Але за інших поручитись не може

Голова Комітету з питань здоров'я нації буде голосувати проти законопроєкту 3130, який має на меті скасувати медреформу.

Про це Михайло Радуцький розповів редакції "Української правди. Життя".

"Я не можу казати за всіх своїх колег. Це голосування, Комітет ще не засідав.

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Але я особисто навіть не буду утримуватись. Я буду проти.

Проголосувати за цей законопроєкт — це як повернути комуністичну партію", — сказав він.

Глова Комітету Михайло Радуцький

Він додав, що вважає, що не один має таку позицію:

"Я думаю, що й інші колеги такої думки, але варто розуміти, що в комітеті є й автори цього законопроєкту"

Нагадаємо, що на засіданні, яке відбудеться 13 березня, хочуть розглянути законопроєкт 3130, який має визнати таким, що втратив чинність закон "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (2168).

Також там розглянуть проєкт постанови про невідкладні заходи щодо недопущення знищення системи охорони здоров'я України (3140).

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