Чи готові ви до зустрічі з коронавірусом? Пройдіть ТЕСТ

Коронавірус крокує планетою.

В Україні захворіли вже семеро, одна літня жінка померла. Повідомляється, що у першого інфікованого коронавірусом в Україні результат тесту вже негативний.

ВООЗ оголосила пандемію. Країни вводять карантин, в Україні він триватиме до 3 квітня.

"Українська правда. Життя" раніше розповідала:

✅ Що таке коронавірус і чим він небезпечний.

✅ Алгоритм дій, якщо ви запідозрили у себе це захворювання.

Перевірте, чи достатньо ви знаєте про вірус, який змусив панікувати весь світ.