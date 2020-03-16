Тест

Чи готові ви до зустрічі з коронавірусом? Пройдіть ТЕСТ

47092
16 березня 2020

Коронавірус крокує планетою. 

В Україні захворіли вже семеро, одна літня жінка померла. Повідомляється, що у першого інфікованого коронавірусом в Україні результат тесту вже негативний

ВООЗ оголосила пандемію. Країни вводять карантин, в Україні він триватиме до 3 квітня.

"Українська правда. Життя" раніше розповідала:

✅  Що таке коронавірус і чим він небезпечний. 

✅  Алгоритм дій, якщо ви запідозрили у себе це захворювання.  

Перевірте, чи достатньо ви знаєте про вірус, який змусив панікувати весь світ.

1/7

Які з перелічених симптомів не притаманні коронавірусу?

2/7

Щоб уникнути зараження коронавірусом, потрібно:

3/7

Який відсоток людей, за даними ВООЗ, добре переносить коронавірус?

4/7

Кому треба носити медичну маску?

5/7

Високий ризик захворіти має той, хто:

6/7

Як правильно чхати та кашляти поруч з друзями?

7/7

Якщо здається, що у вас коронавірус, в першу чергу потрібно:

Ваш результат