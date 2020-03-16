Чи готові ви до зустрічі з коронавірусом? Пройдіть ТЕСТ

Коронавірус крокує планетою.
В Україні захворіли вже семеро, одна літня жінка померла. Повідомляється, що у першого інфікованого коронавірусом в Україні результат тесту вже негативний.
ВООЗ оголосила пандемію. Країни вводять карантин, в Україні він триватиме до 3 квітня.
"Українська правда. Життя" раніше розповідала:
✅ Що таке коронавірус і чим він небезпечний.
✅ Алгоритм дій, якщо ви запідозрили у себе це захворювання.
Перевірте, чи достатньо ви знаєте про вірус, який змусив панікувати весь світ.