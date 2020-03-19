МОЗ хоче дозволити приватним лабораторіям робити остаточні тести на COVID-19

Міністерство охорони здоров'я має намір дозволити приватним лабораторіям проводити діагностику коронавірусної інфекції методом полімеразно ланцюгової реакції.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу.

Він розповів, що нині таким методом користуються 11 лабораторій, які знаходяться в підпорядкуванні МОЗ.

МОЗ дозволить приватним лабораторіям проводити діагностику коронавірусу. Фото Pixabay/Pexels

"21-22 березня ми очікуємо нову поставку комплектів для проведення ПЦР-досліджень, які є золотим стандартом діагностики коронавірусної хвороби, яка дозволить нам провести більше мільйона досліджень", – сказав Ляшко.

Лікар уточнив, що прості експрес-тести, які можна зробити безпосередньо біля ліжка хворого, можна отримати не тільки в державних, а й в приватних закладах.

"Близько 40 тисяч експрес-тестів розійшлися по території України, – зазначив Віктор Ляшко.

Паралельно ми працюємо з приватними лабораторіями, щоб дозволити їм проводити ПЦР-діагностику коронавірусної інфекції.

Це дозволить збільшити доступність до самого тестування та зменшити навантаження на державні вірусологічні лабораторії, які працюють в цілодобовому режимі".

Головний санітарний лікар додав, що приватні заклади охорони здоров'я будуть також "залучатися до прийому пацієнтів у разі введення в Україні надзвичайного стану".

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