Тести на коронавірус: як їх роблять, за яких умов і чи можна зробити самостійно

ОНОВЛЕНО 30.03.2020

В Україні поки є два види тестів для діагностики COVID-19: тест-системи та експрес-тести.

Перші використовують лише у лабораторіях. Забір матеріалу в людини береться з носа.

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Експрес-тести можуть проводити будь-які лікарні. Для цього у людини забирають капілярну або венозну кров.

Перший вид тестування вважають більш точним, оскільки він працює з ДНК за допомогою Полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Другий вид виявляє лише непрямі ознаки вірусу, оскільки працює з антитілами – це білкові сполуки, які виробляє організм у відповідь на вірус.

Станом на 19 березня тест-системи були лише у 11 лабораторій, які знаходяться в підпорядкуванні МОЗ.

Але тоді повідомлялося, що міністерство думає над тим, щоб дозволити й приватним лабораторіям проводити діагностику коронавірусної інфекції методом полімеразно ланцюгової реакції.

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В Україні поки є два види тестів для діагностики COVID-19: тест-системи та експрес-тести. Фото: Polina Tankilevitch/Pexels

23 березня з китайського Гуанчжоу в Україну літаком доставили партію тестів для виявлення нової коронавірусної інфекції.

Військовий борт привіз два види тестів:

521 тест-система для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Цього вистачить на 50 000 досліджень.

250 тисяч тестів для експрес-діагностики.

"У подальшому очікуєтсья близько 20 тисяч наборів, які дозволять провести два мільйони досліджень для ПЛР-діагностики", – заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 30 березня.

Офіс президента уточнював, що "швидкі тести використовуватимуться бригадами екстреної допомоги для перевірки людей, у яких виявлена підвищена температура та є підозра на коронавірусну хворобу.

У разі позитивного результату експрес-тесту лікарі мають узяти додатковий зразок для підтвердження в лабораторії за допомогою ПЛР-тесту".

Однак пізніше МОЗ пояснив, що експрес-тести на коронавірус будуть проводити у разі підозри на COVID-19 тільки лікарі певних закладів охорони здоров’я.

Проте згодом в міністерстві знову змінили рішення, і "швидка" таки робитиме тести на коронавірус, але в екстрених випадках

"Вчора в нас з’явилася інформація про те, що тестування експрес-тестами буде проводитися бригадами екстреної медичної допомоги.

Так, вона буде проводитися, але у виключних випадках, коли вони будуть виїжджати в екстренних випадках на надання ургентної допомоги хворим", – розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За якою схемою діагностують коронавірус в Україні

Наявність експрес-тестів ще не означає, що вам одразу їх зроблять без відповідних показів. Хіба платно в приватній лікарні.

Сьогодні є дві основні причини, через які потрібно тестуватися на коронавірус: симптоми,

контакт з інфікованою людиною.



Зараз в Україні для виявлення COVID-19 використовують діагностику виключення.

Спершу лікарі перевіряють, чи не є симптоми грипом. Для цього потрібен мазок з носа.

Якщо грип не підтверджується, людину перевіряють на інші віруси, наприклад, аденовіруси, риновіруси та інші типи коронавірусів.

Якщо ж і тут тест негативний, то зразки направляють до вірусологічних лабораторій, де перевіряють, чи є ваше захворювання саме COVID-19.

Та оскільки в Україні станом на 17 березня 3 зараження коронавірусом відбулися вже на території нашої країни і не пов’язані з подорожами, МОЗ вирішило змінити алгоритм виявлення хворих на коронавірус.

Як саме відбуватиметься діагностика із нововведеннями щодо експрес-тестів у "швидких", поки не уточнюють.

Детальну інформацію щодо діагностики ви можете прочитати тут:

Під час брифінгу 23 березня головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні є 25 регіональних обласних лабораторних центрів, де перевіряють на COVID-19.

Зокрема, в Житомирі, Тернополі, Дніпрі, Вінниці, Рівному, Львові, Запоріжжі та інших містах.

Ще є національна вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я у Києві.

В коментарі "Українській правді. Життя" ЦГЗ повідомило, що перші 5 позитивних та 10 негативних результатів на коронавірус з регіональних лабораторій верифікуватиме референс-лабораторія ЦГЗ.

Цей спосіб перевірки результатів в центрі пояснили так: "Це загально прийнята процедура співпраці міжнародних та референс-лабораторій".

Станом на 30 березня кожна лабораторія може проводити як мінімум 200 тестів за добу. Але є лабораторії набагато потужніші, які можуть провести і до 2 тисяч тестів за добу.

Проте деякі області досі не можуть проводити дослідження.

Про це повідомив Ляшко на брифінгу 30 березня.

"Але до кінця цього тижня (до 4 квітня) нам приїде 12 нових ампліфікаторів для ПЛР-діагностики, які будуть розподілені по тих регіонах, де сьогодні або застаріле обладнання, або відсутня можливість проведення тестування, щоб забезпечити покриття у всіх областях", - додав головний санітарний лікар.

За його словами, МОЗ також залучає три пересувні ПЛР-лабораторії, які в розпорядженні Міністерства оборони, та приватні лабораторії.

Чи можна зробити ці тести вдома?

У пресслужбі Центру громадського здоров’я розповіли, що експрес-тести "не можна купити для власного користування, оскільки для діагностики цими експрес-тестами необхідні певні медичні навички".

Навіть якщо ви дуже хочете перевіритися на коронавірус і платите за цю послугу в приватній лікарні, експрес-тест не гарантує точний результат.

"Лабораторна діагностика (тест-система) є єдиним ефективним і достовірним способом встановити діагноз.

Навіть позитивний результат експрес-тесту не є підставою для встановлення діагнозу і підтвердження випадку. Такий результат обов'язково перевіряється лабораторно", – повідомляють у ЦГЗ.

Цю інформацію підтверджують лікарі.

Справа в тому, що експрес-тести виявляють антитіла в крові, які виробляються як відповідь на коронавірус.

А антитіла можуть з’явитися не одразу.

За словами лікаря загальної практики Сергія Макарова, результат на антитіла, зокрема на імноглобулін М, проявляється лише через декілька діб.

"Тобто якщо з допомогою саме цієї методики тестувати напочатку захворювання, можуть бути хибно негативні результати", – пояснює він.

А ще приватні клініки можуть проводити недостовірні тести на коронавірус.

Про одну таку заявив 16 березня перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Цією клінікою було поставлено кілька позитивних проб. Після того, як вони пройшли референс-лабораторію, вони всі були анульовані", - повідомив він.

Але існує ймовірність, що тести на коронавірус можуть з’явитися в аптеках.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, уже скоро українці зможуть купити тест-системи для визначення коронавірусу, якщо аптеки будуть замовляти собі ці тести з-за кордону.

"Якщо з'являться – то зможуть. Зараз не зможуть.

Вартість швидких тестів – близько 350 гривень", – додав Ляшко.

Проте є дві основі причини, через які з пересторогою треба ставитися до таких тестів.

Перша – невідома їхня точність.

Друга – ці тести можуть підробляти.

Про це розповідає лікар-інфеціоніст Федір Лапій.

"У мене є побоювання щодо їхньої підробки. Навіть можу розповісти, як це може бути. Викуповують тести на вагітність, змінюють маркування і видають за тести на коронавірус.

Мені здається, шахраї вже зараз починають таке робити, так що тут я не підказую, а швидше застерігаю", – пояснює Лапій.

За його словами, тести варто робити в тих клініках, куди завезли їх від імені держави.

"Це не означає, що тести дають 100-відсоткову гарантію правильної відповіді, але тим не менше ми знаємо, що вони поставлені від держави.

Ті зразки, які відбираються в Україні, вибірково ще проходять перевірку в референтних лабораторіях.

Тобто національна лабораторія Центру громадського здоров'я МОЗ відправляє їх для контрольного тестування за кордон, в Лондон, щоб переконатися, що результат в Україні правдивий", – додає лікар.

Не намагатися зробити тест самостійно радить і власник компанії "Медтехніка" Олексій Давиденко:

"Нафіга вам тести вдома. Це не тест на вагітність, що не тест на ацетон в сечі і не тест-смужка на цукор.

Сьогодні ті тести які завезли в Україну - це забір крові і лабораторний аналіз. Ще в найближчі час з'являться тести - мазок.

У вас що вдома є лабораторія?

У вас що вдома є хім реактиви?

У вас що вдома є своя центрифуга?

У вас що є особисті домашні лаборанти?

Що за маячня сивої кобили".

Слідство.Інфо стежить за кожним тестом на коронавірус, закупленим державою.

Станом на 20 березня вони налічили 5 500 штук та створили мапу для киян, де видно, які лікарні столиці купили тести на коронавірус і які можуть їх робити.

На карті дані станом на 20 березня

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