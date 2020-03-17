Що треба знати про тести на коронавірус: як їх роблять, за яких умов і чи можна зробити самостійно

В Україні поки є два види тестів для діагностики COVID-19: тест-системи та експрес-тести.

Перші використовують лише у лабораторіях. Забір матеріалу в людини береться з носа.

Експрес-тести можуть проводити будь-які лікарні. Для цього у людини забирають капілярну або венозну кров.

Перший вид тестування вважають більш точним, оскільки він працює з ДНК за допомогою Полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Другий вид виявляє лише непрямі ознаки вірусу, оскільки працює з антитілами – це білкові сполуки, які виробляє організм у відповідь на вірус.

11 березня МОЗ закупило 19600 упаковок швидких тестів. Їх вистачить на 90 000 людей.

Проте наявність експрес-тестів ще не означає, що вам одразу їх зроблять без відповідних показів. Хіба платно в приватній лікарні.

В Україні поки є два види тестів для діагностики COVID-19: тест-системи та експрес-тести. Фото: Polina Tankilevitch/Pexels

За якою схемою діагностують коронавірус в Україні

Сьогодні є дві основні причини, через які потрібно тестуватися на коронавірус: симптоми або контакт з інфікованою людиною.

Зараз в Україні для виявлення COVID-19 використовують діагностику виключення.

Спершу лікарі перевіряють, чи не є симптоми грипом. Для цього потрібен мазок з носа.

Якщо грип не підтверджується, людину перевіряють на інші віруси, наприклад, аденовіруси, риновіруси та інші типи коронавірусів.

Якщо ж і тут тест негативний, то зразки направляють до вірусологічних лабораторій, де перевіряють, чи є ваше захворювання саме COVID-19.

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В Україні регіональних лабораторій, де перевіряють на COVID-19, вже 9. Зокрема, в Житомирі, Тернополі, Дніпрі, Вінниці, Рівному, Львові, Запоріжжі та Київській обласній лабораторії.

Ще є референс-лабораторія Центру громадського здоров’я у Києві.

Але оскільки в Україні уже 7 зареєстрованих випадків COVID-19, і з них 4 зараження відбулися на території нашої країни і не пов’язані з подорожами, МОЗ вирішило змінити алгоритм виявлення хворих на коронавірус.

Як саме діагностика зміниться, поки не уточнюють. Ми запитали у ЦГЗ, що повинно змінитися, та чекаємо на відповідь.

Чи можна зробити ці тести вдома?

У пресслужбі Центру громадського здоров’я розповіли, що експрес-тести "не можна купити для власного користування, оскільки для діагностики цими експрес-тестами необхідні певні медичні навички".

Навіть якщо ви дуже хочете перевіритися на коронавірус, і платите за цю послугу в приватній лікарні, експрес-тест не гарантує точний результат.

"Лабораторна діагностика (тест-система) є єдиним ефективним і достовірним способом встановити діагноз.

Навіть позитивний результат експрес-тесту не є підставою для встановлення діагнозу і підтвердження випадку. Такий результат обов'язково перевіряється лабораторно", – повідомляють у ЦГЗ.

Цю інформацію підтверджують лікарі.

Справа в тому, що експрес-тести виявляють антитіла в крові, які виробляються як відповідь на коронавірус.

А антитіла можуть з’явитися не одразу.

За словами лікаря загальної практики Сергія Макарова, результат на антитіла, зокрема на імноглобулін М, проявляється лише через декілька діб.

"Тобто якщо з допомогою саме цієї методики тестувати напочатку захворювання, можуть бути хибно негативні результати", – пояснює він.

А ще приватні клініки можуть проводити недостовірні тести на коронавірус.

Про одну таку заявив 16 березня перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Цією клінікою було поставлено кілька позитивних проб. Після того, як вони пройшли референс-лабораторію, вони всі були анульовані", - повідомив він.

Але існує ймовірність, що тести на коронавірус можуть з’явитися в аптеках.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, уже скоро українці зможуть купити тест-системи для визначення коронавірусу, якщо аптеки будуть замовляти собі ці тести з-за кордону.

"Якщо з'являться – то зможуть. Зараз не зможуть.

Вартість швидких тестів – близько 350 гривень", – додав Ляшко.

Проте є дві основі причини, через які з пересторогою треба ставитися до таких тестів.

Перша – невідома їхня точність.

Друга – ці тести можуть підробляти.

Про це розповідає лікар-інфеціоніст Федір Лапій.

"У мене є побоювання щодо їхньої підробки. Навіть можу розповісти, як це може бути. Викуповують тести на вагітність, змінюють маркування і видають за тести на коронавірус.

Мені здається, шахраї вже зараз починають таке робити, так що тут я не підказую, а швидше застерігаю", – пояснює Лапій.

За його словами, тести варто робити в тих клініках, куди завезли їх від імені держави.

"Це не означає, що тести дають 100-відсоткову гарантію правильної відповіді, але тим не менше ми знаємо, що вони поставлені від держави.

Ті зразки, які відбираються в Україні, вибірково ще проходять перевірку в референтних лабораторіях.

Тобто національна лабораторія Центру громадського здоров'я МОЗ відправляє їх для контрольного тестування за кордон, в Лондон, щоб переконатися, що результат в Україні правдивий", – додає лікар.

Не намагатися зробити тест самостійно радить і власник компанії "Медтехніка" Олексій Давиденко:

"Нафіга вам тести вдома. Це не тест на вагітність, що не тест на ацетон в сечі і не тест-смужка на цукор.

Сьогодні ті тести які завезли в Україну - це забір крові і лабораторний аналіз. Ще в найближчі час з'являться тести - мазок.

У вас що вдома є лабораторія?

У вас що вдома є хім реактиви?

У вас що вдома є своя центрифуга?

У вас що є особисті домашні лаборанти?

Що за маячня сивої кобили".

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