Вітчизняні тест-системи перевіряють на ефективність виявлення COVID-19 – Ляшко

Тест-системи українського виробництва, які допомогають діагностувати коронавірус у хворого, мають показати свою точність.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу.
|Українські тести проходять дослідження в лабораторіях МОЗ. Фото Chokniti Khongchum/Pexels
"Точність українських тестів буде такою ж, як і в інших ПЦР-систем.
В іншому випадку, вони не будуть допущені до реалізації і використання на території України.
Наразі вони проходять дослідження в лабораторіях Міністерства охорони здоров'я для порівняльної діагностики", – зазначив санітарний лікар.
Тести на коронавірус: як їх роблять, за яких умов і чи можна зробити самостійно
В Україні поки є два види тестів для діагностики COVID-19: тест-системи та експрес-тести.
Перший вид тестування важається більш точним і використовують лише у лабораторіях. Забір матеріалу в людини береться з носа.
Експрес-тест можуть проводити будь-які лікарні – він виявляє лише непрямі ознаки вірусу. Для цього у людини забирають капілярну або венозну кров.
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