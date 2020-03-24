МОЗ розповіло, як залучить студентів-медиків до виявлення хворих на коронавірус

Міністерство охорони здоров’я планує створити мобільні бригади зі студентів-медиків, щоб виявляти справді важкі випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у вівторок, 24 березня.

МОЗ залучить студентів-медиків до виявлення хворих на коронавірус

Він розповів, що МОЗ звернулося до керівників структурних підрозділів охорони здоров'я обласних ОДА і керівників вишів медичного профілю, щоб відпрацювати механізми можливого залучення студентів, а також лікарів-інтернів до боротьби з корона вірусною хворобою.

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"Зараз ми відпрацьовуємо алгоритми створення мобільних бригад, які повинні піти на підтримку допомоги сімейним лікарям, – уточнив чиновник.

Оскільки сімейних лікарів, можливо, буде не вистачати, щоб першими виїжджати на виклики до хворих на дому.

Саме тут будуть потрібні студенти-медики, які можуть приїхати, оцінити стан важкості перебігу хвороби.

І в подальшому або викликати швидку, якщо є ургентний випадок, або встановити разом із сімейним лікарем медико-санітарне спостереження і проводити лікування хворого в амбулаторних умовах".

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Ляшко запевнив, що МОЗ готовий "навчити студентів-медиків проводити експрес-тести, щоб можна було проводити сортування хворих уже на місці виклику і зменшити навантаження на інші системи".

"Оскільки, ми розуміємо, що залучення бригад екстреної медичної допомоги для проведення тестування і всіх виїздів, ми можемо втрати бригади швидкої допомоги для викликів на інші ургентні випадки, такі як інсульти, інфаркти, де швидкість надання медичної допомоги рахується в секундах", – підсумував він.

Раніше заступник міністра уточнював, що мова йде про "студентів 5-6 курсів, а також інтернів".

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