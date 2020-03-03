Коронавірус у нокдаун: Кличко доручив міряти температуру навіть в дитсадках

Мер Києва Віталій Кличко доручив департаментам освіти та охорони здоров’я КМДА вимірювати кожного ранку температуру дітям у дитячих садочках та школах Києва.

Про це він повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Віталій Кличко

Також в пості йдеться, що в столиці підготувались наступним чином:

🔹В столиці підготовлені бази в семи столичних лікарнях для госпіталізації пацієнтів з підозрою на коронавірус. Три з них — для дорослих, три — для дітей і одна — для вагітних. На випадок ускладнення епідемічної ситуації, столична влада визначила додаткові заклади охорони здоров’я, де є окремо розташовані корпуси.

🔹Підготовлені дві спеціалізованих бригади екстреної медичної допомоги для транспортування людей з підозрою на коронавірус. Також всі швидкі дезінфікують двічі на день.

🔹Увесь комунальний громадський транспорт столиці перед виходом на лінію щодня обробляють дезінфекційними засобами.

🔹Столична влада, з власної ініціативи, замовила обладнання для проведення експрес-тестів на коронавірус в обох аеропортах Києва. Щоб пасажирам, у яких виявили високу температуру або ознаки можливого захворювання, могли зробити тест безпосередньо в аеропорту.

"Я закликаю не піддаватися паніці. І відповідально ставитися до свого здоров’я і безпеки оточуючих. У разі симптомів вірусного захворювання – одразу звертайтеся до лікарів!", – пише мер.

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