У ВООЗ вважають, що Україна зможе впоратися з коронавірусом

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що Україна зможе впоратися із коронавірусом.

Таку думку озвучив представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт під час брифінгу у Києві, повідомляє кореспондент "Української правди. Життя".

Представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт

Він прокоментував надзвичайний стан, який було оголошено у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

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Найбільше ВООЗ непокоїться щодо можливості потрапляння вірусу в країни зі слабкою медичною системою.

На питання, до яких країн організація відносить Україну й чи впорається українська система охорони здоров'я з вірусом, представник ВООЗ Ярно Хабіхт відповів:

"Беручи до уваги нашу роботу з МОЗ, я не можу назвати Україну – країною зі слабкою системою. Україна вже переживала кризи та спалахи і успішно з ними впоралась".

Представник ВООЗ також відмітив, що ризики досі залишаються.

Тому потрібно посилити інформування лікарів та готовність до спалаху.

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Нагадаємо, що вперше захворювання на новий китайський коронавірус зареєстрували 31 грудня 2019 року в китайському місті Ухань.

Станом на 31 січня 2020 року кількість хворих перевищила 7 тисяч, померло 213 людей.

Спалахи є у всіх регіонах Китаю, також є хворі у 22 країнах.

Перш за все Ярно Хабіхт рекомендує застосовувати прості заходи для попередження інфекції – мити руки та добре готувати мясо.

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