У ВООЗ вважають, що Україна зможе впоратися з коронавірусом

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
4727
31 січня 2020

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що Україна зможе впоратися із коронавірусом. 

Таку думку озвучив представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт під час брифінгу у Києві, повідомляє кореспондент "Української правди. Життя".

Представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт

Він прокоментував надзвичайний стан, який було оголошено у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Реклама:

Найбільше ВООЗ непокоїться щодо можливості потрапляння вірусу в країни зі слабкою медичною системою.

На питання, до яких країн організація відносить Україну й чи впорається українська система охорони здоров'я з вірусом, представник ВООЗ Ярно Хабіхт відповів: 

"Беручи до уваги нашу роботу з МОЗ, я не можу назвати Україну – країною зі слабкою системою.

Україна вже переживала кризи та спалахи і успішно з ними впоралась".

Представник ВООЗ також відмітив, що ризики досі залишаються.

Тому потрібно посилити інформування лікарів та готовність до спалаху.

Реклама:

Нагадаємо, що вперше захворювання на новий китайський коронавірус зареєстрували 31 грудня 2019 року в китайському місті Ухань.

Станом на 31 січня 2020 року кількість хворих перевищила 7 тисяч, померло 213 людей.

Спалахи є у всіх регіонах Китаю, також є хворі у 22 країнах.

Що світ вже знає про новий коронавірус

Перш за все Ярно Хабіхт рекомендує застосовувати прості заходи для попередження інфекції – мити руки та добре готувати мясо.

Вас також може зацікавити:

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Як Україна захищатиметься від коронавірусу. Розповіли в МОЗ

Науковці визначили тварину, яка могла спричинити спалах коронавірусу

Facebook, Twitter та Google будуть боротися з фейками про коронавірус

І лячно, і смішно: 11 мемів про коронавірус

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 1932
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2873
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20615
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій