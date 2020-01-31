У ВООЗ вважають, що Україна зможе впоратися з коронавірусом

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що Україна зможе впоратися із коронавірусом.

Таку думку озвучив представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт під час брифінгу у Києві, повідомляє кореспондент "Української правди. Життя".

Представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт

Він прокоментував надзвичайний стан, який було оголошено у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Найбільше ВООЗ непокоїться щодо можливості потрапляння вірусу в країни зі слабкою медичною системою.

На питання, до яких країн організація відносить Україну й чи впорається українська система охорони здоров'я з вірусом, представник ВООЗ Ярно Хабіхт відповів:

"Беручи до уваги нашу роботу з МОЗ, я не можу назвати Україну – країною зі слабкою системою. Україна вже переживала кризи та спалахи і успішно з ними впоралась".

Представник ВООЗ також відмітив, що ризики досі залишаються.

Тому потрібно посилити інформування лікарів та готовність до спалаху.

Нагадаємо, що вперше захворювання на новий китайський коронавірус зареєстрували 31 грудня 2019 року в китайському місті Ухань.

Станом на 31 січня 2020 року кількість хворих перевищила 7 тисяч, померло 213 людей.

Спалахи є у всіх регіонах Китаю, також є хворі у 22 країнах.

Перш за все Ярно Хабіхт рекомендує застосовувати прості заходи для попередження інфекції – мити руки та добре готувати мясо.

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