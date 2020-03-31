Вінниця затвердила перший в Україні власний протокол лікування COVID-19

Вінницькі медики розробили власний протокол лікування коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє департамент охорони здоров’я Вінницької ОДА.

"Нині у світі немає єдиного протоколу лікування хворих на коронавірус, тому кожна країна має свій протокол.

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Не дочекавшись центрального протоколу, у Вінниці розробили свій – заснований на китайському, італійському, іспанському, американському та корейському досвіді.

Протокол розробила кафедра інфекційних хвороб Вінницького національного медуніверситету, він офіційно затверджений на рівні Міністерства охорони здоров‘я", – каже лікарка-інфекціоністка Лариса Мороз.

Вінницькі медики розробили власний протокол лікування коронавірусної інфекції.

Це медикаментозне лікування, яке будуть застосовувати ще до етапу застосування апаратів штучної вентиляції легенів.

Як зазначила Лариса Мороз, для лікування використовують групу протималярійних препаратів, а також препарати, які застосовують при лікуванні СНІДу, оскільки в склад геному вірусу Covid-19 входить частина геному вірусу імунодефіциту людини.

Нагадаємо, що наразі у світі не схвалено жодного специфічного лікування COVID-19.

Більш того, вже контрольовані дослідження, які показують неефективність препаратів проти ВІЛ для лікування COVID-19.

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Зловживання цими препаратами при лікуванні коронавірусу може створити брак цих ліків, для тих, хто їх дійсно потребує — пацієнтів з ВІЛ.

Центр з контролю та захворювань США (CDC) наголошує увагу на інфекційному контролі та підтримуючий терапії.

Всі препарати наразі проходять фазу досліджень.

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