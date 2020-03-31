Київські медики отримають доплату – Кличко

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
2771
31 березня 2020

Лікарі київських інфекційних відділень, які працюють із хворими на коронавірус, отримають від 5 до 10 тисяч гривень доплати.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу 31 березня. 

Фото із Facebook-сторінки Віталія Кличка

"Київрада збільшила фінансування медичних працівників в умовах боротьби з коронавірусом. 

Реклама:

Особливу увагу і додаткове фінансування отримають медичні працівники, що працюють з хворими на коронавірус.

Доплати лікарям інфекційних відділень, що рятують киян від вірусу, становить від 5 до 10 тисяч гривень", – розповів Кличко.

За його словам, медики отримають ці гроші вже в квітні.

Загалом на доплати лікарям виділили 894 мільйони гривень. 

"Йдеться про всі медзаклади другої ланки охорони здоров’я", – зазначив Кличко. 

Вас також може зацікавити:

Реклама:

Коронавірус: Ляшко перерахував ресурси для лікування пацієнтів

Що робити у разі відмови у тестуванні на COVID-19? Пояснює МОЗ

Дезінфекція і закриті труни: як виглядатиме похорон у часи коронавірусу

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 20
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2141
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2987
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат