Київські медики отримають доплату – Кличко

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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31 березня 2020

Лікарі київських інфекційних відділень, які працюють із хворими на коронавірус, отримають від 5 до 10 тисяч гривень доплати.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу 31 березня. 

Фото із Facebook-сторінки Віталія Кличка

"Київрада збільшила фінансування медичних працівників в умовах боротьби з коронавірусом. 

Особливу увагу і додаткове фінансування отримають медичні працівники, що працюють з хворими на коронавірус.

Доплати лікарям інфекційних відділень, що рятують киян від вірусу, становить від 5 до 10 тисяч гривень", – розповів Кличко.

За його словам, медики отримають ці гроші вже в квітні.

Загалом на доплати лікарям виділили 894 мільйони гривень. 

"Йдеться про всі медзаклади другої ланки охорони здоров’я", – зазначив Кличко. 

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