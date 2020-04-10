Скільки разів має робитися тест на коронавірус та як довго чекати результат. Пояснює МОЗ

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
31362
10 квітня 2020

Пацієнт повинен отримати результати тестування на наявність COVID-19 до трьох днів після проведення аналізу. 

Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

 Одужання підтверджується після двох підряд проведених тестів-ПЛР. Chokniti Khongchum/Pexels

"Сьогодні лабораторії працюють не на повну завантаженість.

Реклама:

Якщо вам не надають результати тестування після забору протягом трьох-чотирьох днів, телефонуйте на гарячу лінію та повідомте про затримку результату тестування. 

Кожен конкретний випадок затримки видачі результатів буде розглянуто на національному рівні з прийняттям певних управлінських рішень", – зазначив Ляшко. 

У випадку затримки результатів потрібно зателефонувати на гарячу лінію за номером:

0 800 505 201.

Реклама:

Тести на коронавірус: як їх роблять, за яких умов і чи можна зробити самостійно

Крім того, головний санітарний лікар також наголосив, що одужання пацієнта підтверджується лише після двох негативних результатів проведеного ПЛР-тестування. 

"Показник одужання підтверджується після двох підряд проведених тестів-ПЛР, якщо вони показують негативний результат.

Тоді пацієнт вважається одужавшим і отримує справку про те, що уже немає коронавірусної хвороби", – пояснює Віктор Ляшко. 

Вас також може зацікавити:

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, заходи в Україні

Новий алгоритм МОЗ щодо надання допомоги при COVID-19. Що важливо знати

Діти теж можуть важко хворіти на COVID-19 – ВООЗ

"Чужих бабусь і дідусів не буває": як допомогти літнім людям під час карантину

Що треба знати про тести на коронавірус: як їх роблять, за яких умов і чи можна зробити самостійно

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 1938
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2874
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20620
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій