Скільки разів має робитися тест на коронавірус та як довго чекати результат. Пояснює МОЗ

Пацієнт повинен отримати результати тестування на наявність COVID-19 до трьох днів після проведення аналізу.

Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Одужання підтверджується після двох підряд проведених тестів-ПЛР. Chokniti Khongchum/Pexels

"Сьогодні лабораторії працюють не на повну завантаженість.

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Якщо вам не надають результати тестування після забору протягом трьох-чотирьох днів, телефонуйте на гарячу лінію та повідомте про затримку результату тестування.

Кожен конкретний випадок затримки видачі результатів буде розглянуто на національному рівні з прийняттям певних управлінських рішень", – зазначив Ляшко.

У випадку затримки результатів потрібно зателефонувати на гарячу лінію за номером:

0 800 505 201.

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Крім того, головний санітарний лікар також наголосив, що одужання пацієнта підтверджується лише після двох негативних результатів проведеного ПЛР-тестування.

"Показник одужання підтверджується після двох підряд проведених тестів-ПЛР, якщо вони показують негативний результат.

Тоді пацієнт вважається одужавшим і отримує справку про те, що уже немає коронавірусної хвороби", – пояснює Віктор Ляшко.

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