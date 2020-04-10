Скільки разів має робитися тест на коронавірус та як довго чекати результат. Пояснює МОЗ

Пацієнт повинен отримати результати тестування на наявність COVID-19 до трьох днів після проведення аналізу.
Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.
|Одужання підтверджується після двох підряд проведених тестів-ПЛР. Chokniti Khongchum/Pexels
"Сьогодні лабораторії працюють не на повну завантаженість.
Якщо вам не надають результати тестування після забору протягом трьох-чотирьох днів, телефонуйте на гарячу лінію та повідомте про затримку результату тестування.
Кожен конкретний випадок затримки видачі результатів буде розглянуто на національному рівні з прийняттям певних управлінських рішень", – зазначив Ляшко.
У випадку затримки результатів потрібно зателефонувати на гарячу лінію за номером:
0 800 505 201.
Тести на коронавірус: як їх роблять, за яких умов і чи можна зробити самостійно
Крім того, головний санітарний лікар також наголосив, що одужання пацієнта підтверджується лише після двох негативних результатів проведеного ПЛР-тестування.
"Показник одужання підтверджується після двох підряд проведених тестів-ПЛР, якщо вони показують негативний результат.
Тоді пацієнт вважається одужавшим і отримує справку про те, що уже немає коронавірусної хвороби", – пояснює Віктор Ляшко.
Вас також може зацікавити:
Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, заходи в Україні
Новий алгоритм МОЗ щодо надання допомоги при COVID-19. Що важливо знати
Діти теж можуть важко хворіти на COVID-19 – ВООЗ
"Чужих бабусь і дідусів не буває": як допомогти літнім людям під час карантину
Що треба знати про тести на коронавірус: як їх роблять, за яких умов і чи можна зробити самостійно
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.