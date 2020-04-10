Скільки разів має робитися тест на коронавірус та як довго чекати результат. Пояснює МОЗ

Дарія Поперечна УП.Життя
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10 квітня 2020

Пацієнт повинен отримати результати тестування на наявність COVID-19 до трьох днів після проведення аналізу. 

Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

 Одужання підтверджується після двох підряд проведених тестів-ПЛР. Chokniti Khongchum/Pexels

"Сьогодні лабораторії працюють не на повну завантаженість.

Якщо вам не надають результати тестування після забору протягом трьох-чотирьох днів, телефонуйте на гарячу лінію та повідомте про затримку результату тестування. 

Кожен конкретний випадок затримки видачі результатів буде розглянуто на національному рівні з прийняттям певних управлінських рішень", – зазначив Ляшко. 

У випадку затримки результатів потрібно зателефонувати на гарячу лінію за номером:

0 800 505 201.

Тести на коронавірус: як їх роблять, за яких умов і чи можна зробити самостійно

Крім того, головний санітарний лікар також наголосив, що одужання пацієнта підтверджується лише після двох негативних результатів проведеного ПЛР-тестування. 

"Показник одужання підтверджується після двох підряд проведених тестів-ПЛР, якщо вони показують негативний результат.

Тоді пацієнт вважається одужавшим і отримує справку про те, що уже немає коронавірусної хвороби", – пояснює Віктор Ляшко. 

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