Очільник МОЗ пояснив, як забезпечать лікарні медичним персоналом 

Дарія Поперечна УП.Життя
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14 квітня 2020

Місцева влада може наймати лікарів за контрактом, а студенти медики долучатися до боротьби з коронавірусом, як волонтери. 

Про це глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розповів під час брифінгу 14 квітня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у лікарні

"Вчора під час засідання Верховної ради були внесені зміни до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" пов'язаних з коронавірусом.

Місцевій владі було надано право за контрактом залучати медичних працівників для боротьби з COVID-19", – розповів Степанов. 

Він додав, що у МОЗ повсякчас аналізують ситуацію, щоб забезпечити лікарні необхідною кількістю медперсоналу. 

Міністр не відкидає можливості залучення у цій ситуації студентів медиків. 

"Студенти-медики залучаються до боротьби з коронавірусом як волонтери – для надання не медичної, а саме організаційно-технічної допомоги. 

Є відповідна анкета, яку студенти можуть заповнити, щоб долучитися до робіт. 

Сьогодні налічується близько 1100 анкет від наших студентів", – додав очільник міністерства. 

Раніше, у МОЗ планували створити мобільні бригади із залученням студентів медичних закладів, щоб допомогти лікарям у виявленні випадків. 

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