Дотримання соціальної дистанції може знадобитись до 2022 року – дослідження

Гарвардське дослідження, яке моделює можливі варіанти розвитку пандемії, припускає, що правила соціальної дистанції, хоча б періодичні, можуть знадобитись до 2022 року.

Дослідження опублікували в журналі Science.

Воно аналізує декілька сценаріїв розвитку подій.

Автори дослідження наполягають, що не підтримують жодну з проаналізованих у роботі моделей.

"Наша мета – не підтримувати певні сценарії, а зрозуміти траєкторії розвитку епідемії та альтернативні методи, які на це впливають", – кажуть дослідники.

Вони уточнюють, що, можливо, будуть потрібні епізодичні вимоги щодо соціальної дистанції.

Гарвардське дослідження, яке моделює можливі варіанти розвитку пандемії, припускає, що правила соціальної дистанції, хоча б періодичні, можуть знадобитись до 2022 року.

Наразі в США соціальні обмеження мають завершитись 30 квітня, але науковці закликають продовжити їх.

Також на розвиток епідемії будуть впливати такі фактори як сезонність вірусу та тривалість імунітету.

Експерти з питань громадського здоров'я сумніваються, що новий вірус повторить долю свого кузина – Sars-Cov-1 – збудника, що викликав атипову пневмонію.

Тоді знадобилися тимчасові обмеження, щоб побороти епідемію.

Новий вірус Sars-Cov-2, можливо, матиме сезонність як грип.

Для побудови моделі науковці використали дані щодо сезонності інших коронавірусів людини.

Ось цей графік показує варіант відсутності сезонності. Ділянки, замальовані фіолетовим, показують тривалість дотримання соціальної дистанції. Наприклад, якщо обмежувальні заходи знижують рівень заразності вірусу на 60% (зелена лінія у графіку), то після обмежень до липня, новий пік можна очікувати вже восени.

По вертикалі кількість випадків на 10 000 населення. По горизонталі — період введення обмежень. Наприклад, якщо обмежувальні заходи знижують рівень заразності вірусу на 60% (зелена лінія у графіку), то після обмежень до липня, новий пік можна очікувати вже восени. Для збільшення натисніть на зображення







Якщо вірус сезонний, то наступний пік варто очікувати взимку після зняття обмежень щодо соціальної дистанції. За умови, якщо дистанція знижує його заразність на 60%.

По вертикалі кількість випадків на 10 000 населення. По горизонталі — період введення обмежень. Графік показує варіант з сезонністю вірусу. Для збільшення, натисніть на зображення.

На цьому графіку показують варіант розвитку подій, якщо соціальні обмеження вводити час від часу. Чорні лінії – це спалахи COVID-19. Червоні лінії – це критичні випадки. Зони, виділені фіолетовим, показують період введення правила соціальної дистанції. Горизантальна суцільна лінія – це спроможнітсь медичної системи.

На цьому графіку показують варіант розвитку подій, якщо соціальні обмеження вводити час від часу.

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Цей сценарій нагадує плани Великої Британії "перехворіти всім", тільки розтягнений у часі, що легше для медичної системи.

З цього можна зробити висновок, що постійне або періодичне дотримання соціальної дистанції може знадобитись до 2022 року.

Це важливо для того, щоб не перенавантажувати медичну систему.

Для успіху періодичних заходів також важливе розширення медичних потужностей.

Науковці стверджують, що навіть якщо COVID-19 буде переможено, інфекційне спостереження все ще знадобиться, тому що спалахи можливі до 2024 року.

Чи виробляється до хвороби тривалий імунітет – невідомо.

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