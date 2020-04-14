Як виробляється імунітет проти вірусу, і зокрема проти COVID-19

"Тепер всі у стрічці поголовно стали вірусологами – шкода, нормальні ж політологи були".

Так хтось написав у Facebook.

Це, звісно, жарт, але нема де правди діти: про коронавірус пишуть і говорять усі.

І на тлі тих, що просто хайпують на темі, все складніше почути голоси професіоналів – спеціалістів імунологів, простих лікарів, тих самих вірусологів.

А тем для інфоспекуляцій більш ніж достатньо.

От взяти до прикладу той самий імунітет.

Що це насправді таке?

Де він "знаходиться"?

Як його зміцнити?

І найголовніше, що всіх зараз турбує, чи можемо ми виробити імунітет до цього типу коронавірусу, щоби припинити боятися хвороби і жити, як раніше?

Питання це неоднозначне. Бо, як не крути, а як раніше ми жити навряд чи зможемо.

Людина нарешті збагнула, що не вона наймогутніша на цій планеті. Тож тепер, щоби виживати, нам доведеться змінити свої звички і жити за новими правилами.

І напрацьовувати колективний імунітет. Бо саме він дасть змогу принаймні частково повернутися до звичного способу життя та соціальної активності.

Підвищення імунітету – це надійний спосіб спинити епідемію. Адже все менше і менше людей інфікуватиметься, і коронавірус зрештою втратить свою силу.

Отже, розберімося, що таке імунітет і як його закликати нам на допомогу.

Щойно організм зустрічається з вірусом, то виставляє проти нього свою першу лінію захисту – антитіла, які ще називають імуноглобулінами М.

Їхнє завдання – ретельно пильнувати та вчасно попереджати решту імунної системи про віруси і бактерії.

Через кілька днів після інфікування імунна система долучає до захисту антитіла другого типу – імуноглобуліни G. Вони розпізнають і нейтралізують певні віруси.

Ось ця друга лінія захисту у всіх проявляється індивідуально: у когось бурхливою імунною відповіддю у вигляді, наприклад, високої температури, а у когось ніяких зовнішніх симптомів не спостерігається, тобто м’яка імунна відповідь.

Але і в першому, і в другому випадку імунітет проти вірусу виробляється.

Чи тривалий він?

Провідні вірусологи світу наразі схиляються до думки, що імунітет проти того типу коронавірусу, який зараз циркулює, триматиметься приблизно рік.

Тож якщо восени матимемо новий сплеск захворювань (а його таки очікують!) з коронавірусом іншого типу, то доведеться все починати спочатку.

Але, думаю, до того часу у нас буде і дієвий протокол лікування коронавірусної хвороби, і більш чіткі та ефективні алгоритми дій щодо неї. Тобто будемо більш підготовленими та обізнаними.

Наразі нам потрібно не панікувати у передчутті нової епідемії, а зберігати здоровий глузд і дотримуватися усіх рекомендацій щодо індивідуального захисту та максимальної ізоляції.

Бо серед нас багато тих, у кого імунітет не виставляє ніякого захисту проти вірусів.

Це люди, що приймають імуносупресори – препарати, які пригнічують імунітет. Зокрема, така терапія призначається онкохворим.

До речі, за статистикою, 20% померлих від коронавірусної хвороби в Італії були саме онкохворими.

Ці люди – поруч з нами: у ліфті, в магазині, їм потрібно з певною регулярністю ходити на прийом до лікарів та на процедури. Дуже часто вони користуються саме громадським транспортом.

Тому відкиньте зараз геройство і дотримуйтеся порад фахівців: частіше мийте руки, виходьте у громадські місця лише за нагальної потреби та у засобах індивідуального захисту і не влаштовуйте колективних зібрань.

Гуля Поготова, виконавчий директор компанії Delta Medical, спеціально для УП.Життя

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